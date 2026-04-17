بين القتل والأسر.. عائلات المفقودين في غزة تكتوي بعدم اليقين

كما تتفاقم معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بسبب التعذيب الذي يتعرضون له، تعيش العائلات قلقا مستمرا في ظل غياب المعلومات عن ذويهم.

ورصد تقرير لهاني الشاعر على قناة الجزيرة شهادات بعض العائلات في قطاع غزة، والتي تعاني منذ شهور وسنوات من رحلة البحث عن ذويها دون جدوى.

ويواجه إياد المصري، الأسير المحرر من سجون الاحتلال، صعوبات في العثور على أبنائه المفقودين، ويقول إنه بحث في المستشفيات، وفي المقابر الجماعية، وفي كل الأماكن في قطاع غزة، ولكن لم يعثر على أي معلومات تؤكد ما إذا كانوا أحياء أم استشهدوا.

ولم يفقد هذا المواطن الأمل في العثور على أولاده المفقودين، ويعبّر للجزيرة عن حسرته لأنهم لا يتحمّلون العذاب مثله، خاصة أنهم شباب.

ولا يختلف الحال بالنسبة لبدرية، وهي زوجة ضابط إسعاف استشهد داخل سجون الاحتلال، وتروي مأساتها للجزيرة، قائلة إن زوجها اعتُقل عند حاجز نتساريم، وبعد بحث طويل أُبلغت بأنه استشهد في يوم اعتقاله نفسه.

وتقول إن إدارة السجون أخبروها أنهم سيشرّحون جثة زوجها ووافقت على ذلك، لكن الصليب الأحمر- كما تؤكد بدرية- لا يعرف حتى اليوم أي شيء عن زوجها، وتناشد الجميع أن يساعدوها لمعرفة مصير زوجها.

وتتمسك بدرية من جهتها بالأمل، وتقول، وهي تقلب صور زوجها المفقود في هاتفها، إنها لن تستسلم طالما أنها لم تستلم جثته ولم تتلق أي تبليغ عنه.

وتتعدد صور معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وخارجه، وهو ما تعكسه حالة الأسير المحرر جبريل الصفدي، الذي يقول للجزيرة إن قدمه بُترت من أثر التعذيب، وإنه تعرض للضرب من طرف جنود الاحتلال في أنحاء جسمه وخاصة الكلى، حتى إنهم جعلوه مثل الكرة يتناوبون على ضربه، كما أكد حصول حالات اغتصاب للأسرى.

حماس تندد بالصمت الدولي

وفي يوم الأسير الفلسطيني، حمّلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى وآلاف المختطفين في قطاع غزة في أماكن احتجازهم وإخفائهم القسري. واستنكرت في بيانها الصمت الدولي أمام جرائم الإعدام والقتل المتعمد الذي يتعرض له الأسرى.

ويحيي الفلسطينيون، اليوم الجمعة، في الضفة الغربية وقطاع غزة "يوم الأسير الفلسطيني" في ظروف توصف بأنها الأصعب منذ عقود، مع تصاعد الانتهاكات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع إقرار قانون إعدام الأسرى.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي يوم 30 مارس/آذار 2026 قانونا يفرض عقوبة الإعدام شنقا على الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين إذا اعتُبر الفعل عملا إرهابيا من قبل المحكمة العسكرية أو كان دافعه "إنكار وجود دولة إسرائيل".

وتشير أرقام نادي الأسير الفلسطيني إلى أن 9600 أسير يقبعون داخل سجون الاحتلال، وأن 89 أسيرا استشهدوا منذ عام 2023.

كما بلغ عدد المعتقلين الإداريين، الذين تحتجزهم إسرائيل دون تهمة أو محاكمة، 3532 معتقلا، بينهم نساء وأطفال، في ارتفاع غير مسبوق.