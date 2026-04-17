اليورانيوم مقابل 20 مليار دولار.. مفاوضات إيران وأمريكا تقترب من جولة جديدة

تتجه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران، المقرر عقدها خلال اليومين المقبلين، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وسط تحركات دبلوماسية متسارعة تتزامن مع طرح أمريكي يتضمن نقل جزء من اليورانيوم العالي التخصيب إلى دولة ثالثة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب،الجمعة، في تصريح "للقناة 12" الإسرائيلية أن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتم خلال يوم أو يومين.

وفي تصريح لرويترز أشار ترمب إلى أن المفاوضات تسير بسرعة كبيرة، وأن معظم النقاط الأساسية تم التفاوض عليها بالفعل، وأضاف "سيبقى الحصار البحري مفروضا بشكل كامل على إيران إلى حين استكمال جميع التفاهمات معها بنسبة 100%".

اتفاق مكتوب

وأوضح أن "تمديد وقف إطلاق النار بين الجانبين -الإيراني والأمريكي- قد يكون ممكنا لكنه ليس ضروريا، في ظل ما وصفه بالرغبة الإيرانية في الوصول إلى اتفاق نهائي.

وفي تصريح آخر، أكد الرئيس ترمب، لوكالة "فرانس برس"، أنه "لم تعد هناك أي نقاط عالقة" في ما يتعلق بالاتفاق مع إيران، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق بات قريبا للغاية، مضيفا أنه لن يتم تبادل أي أموال في إطار أي اتفاق محتمل مع طهران، موضحا أن واشنطن تعمل مع إيران على إزالة الألغام من مضيق هرمز.

وردًا على سؤال بشأن عدم إعلانه في هذه المرحلة التوصل إلى اتفاق رغم منشوراته التي تعكس تفاؤلا، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد "اتفاقا مكتوبا على الورق".

ونقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مطلع أن الجولة المقبلة من المفاوضات بين طهران وواشنطن يُرجح عقدها يوم الأحد في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. وبحسب مسؤولين أمريكيين ومصادر مطلعة، فإن الجهود الدبلوماسية التي جرت هذا الأسبوع شهدت "تقدما مطردا" رغم وجود "فجوات كبيرة".

في الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن واشنطن عرضت على طهران تمكينها من الحصول على 20 مليار دولار إذا سلمت الولايات المتحدة مخزونها من المواد الانشطارية.

إعلان

وقال مسؤول أمريكي لموقع أكسيوس إن إيران "تحركت لكن ليس بالقدر الكافي"، مضيفا أن واشنطن ستقيّم ما يتطلبه الأمر لدفع طهران نحو المضي قدما في العملية التفاوضية.

وأوضح المسؤول أن المؤشرات الحالية تُظهر أن إيران تسعى للحصول على نحو 20 مليار دولار "بل وأكثر من ذلك بكثير"، إلى جانب رغبتها في بيع نفطها بحرية وفق أسعار السوق العالمية دون قيود، والعودة إلى النظام المالي الدولي.

وأشارت مصادر مطلعة لأكسيوس إلى أن الولايات المتحدة كانت قد أبدت استعدادها في مرحلة سابقة من المفاوضات مع إيران لتخصيص نحو 6 مليارات دولار لشراء الغذاء والدواء والإمدادات الإنسانية، في حين كانت طهران تطالب بمبلغ يصل إلى 27 مليار دولار.

وفي المقابل، أشار المسؤول إلى أن طهران تتمسك بالحفاظ على برنامجها النووي، فضلا عن استمرار دعمها لجماعات تصنفها الولايات المتحدة على قوائم الإرهاب، من بينها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مؤكدا أنها "لا تبدو مستعدة لتقديم تنازلات في هذه الملفات مقابل ما يُعرض عليها".

كما تتضمن المقترحات المطروحة -وفق مسؤولين أمريكيين- ترتيبات فنية تشمل وقفا طوعيا لتخصيب اليورانيوم من جانب إيران، مع نقل جزء من اليورانيوم العالي التخصيب إلى دولة ثالثة، وتخفيف جزء آخر داخل إيران تحت رقابة دولية.

وتشمل البنود أيضا السماح لإيران بتشغيل مفاعلات بحثية لإنتاج النظائر الطبية، مقابل تعهدها بأن تكون منشآتها النووية فوق سطح الأرض، مع إبقاء المنشآت تحت الأرض خارج الخدمة.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر أمنية باكستانية للجزيرة عن زيارة مرتقبة لرئيس أركان الجيش عاصم منير لواشنطن، في إطار تحركات دبلوماسية تهدف إلى دفع المفاوضات قدما، وذلك عقب زيارة لطهران نقل خلالها رسالة أمريكية وبحث ترتيبات الجولة الجديدة.

استمرار الاتصالات

من جهة أخرى، أفادت قناة "إيه بي سي نيوز" بأن الاتصالات بين الجانبين الإيراني والأمريكي مستمرة بوتيرة منتظمة عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة، في محاولة للوصول إلى "حافة اتفاق شامل" يمكن البناء عليه في جولة لاحقة من المحادثات المباشرة، مع ترحيل التفاصيل الفنية إلى مراحل لاحقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أكد أن بلاده "على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران"، مشيرا إلى إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة نهاية الأسبوع.

وأضاف أن المباحثات الجارية "مكثفة ومثمرة"، معربا عن أمله في التوصل إلى اتفاق يضمن عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا، ومؤكدا في الوقت ذاته أن فشل التوصل إلى اتفاق قد يعني استمرار الحرب.

ويوم 8 أبريل/نيسان الجاري، أعلنت واشنطن وطهران هدنة مؤقتة لمدة أسبوعين بوساطة باكستانية، تمهيدا لمفاوضات أوسع تهدف إلى إنهاء الحرب التي اندلعت يوم 28 فبراير/شباط الماضي. وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات في إسلام آباد دون اتفاق نهائي، وسط تبادل للاتهامات بين الجانبين بشأن مسؤولية التعثر.