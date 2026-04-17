المستوطنون وقوات الاحتلال يكثّفون عدوانهم على الفلسطينيين بالضفة

كثّف المستوطنون الإسرائيليون اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة اليوم الجمعة. رافقتها اعتداءات ومداهمات واعتقالات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر اليوم، مركبتين خلال هجوم نفذوه على منازل فلسطينيين في منطقة جنوب الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال الناشط أسامة مخامرة إن مجموعة من المستوطنين المسلّحين تسللت من مستوطنة "عتنائيل" إلى منطقة "مجد الباع" غرب بلدة يطا جنوبي الخليل، واعتدت على منازل فلسطينيين وأحرقت مركبتين تعودان للشقيقين خالد وياسر أبو علي. وأوضح أن النيران أتت على المركبتين بشكل كامل.

وفي بيت لحم اقتحم مستوطنون يهود، اليوم خلايل اللوز جنوب شرق المدينة وتمركزوا في منطقة "بئر المياه" لاستفزاز المواطنين.

كما هاجم مستوطنون اليوم بدو عرب المليحات المهجّرين في منطقة البلقاء شمال مدينة أريحا، وقامت بمطاردة الرعاة. وأوضحت منظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو أن المستوطنين اقتحموا منازل المواطنين داخل التجمّع.

وأشارت إلى أنّ هذه العائلات كانت قد تعرّضت للتهجير في شهر يوليو/تموز 2025، قبل أن تعود وتستقر في المنطقة لاحقا، وأكدت أن هذه الاعتداءات المتكررة تستهدف التجمّعات البدوية وتؤثر على أمن واستقرار السكان.

اقتحامات واعتقالات

من جانبها، فجّرت قوات الاحتلال أبواب عدد من المحلات التجارية في يطا، قبل أن تقتحمها وتقوم بتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وفي بلدة بيت عوا غربا، داهمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد العكيمي، وقامت بتفتيشه وتعمدت تدمير محتوياته، دون أن يُبلَّغ عن اعتقالات.

وفي نابلس نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق الضاحية، والمعاجين، وشوارع المدارس، وبيتا، والمطحنة، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت المواطنين محمد أمين القوقا من شارع المطحنة، ورائد القوقا من شارع المدارس.

كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة اعتقالات خلال اقتحامها بلدة الرام شمال القدس المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال اعتقلوا عددا من المواطنين واحتجزوا آخرين، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

يشار إلى أن اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين على حد سواء تصاعدت في الآونة الأخيرة، وتمثّلت بمهاجمة منازل المواطنين، واقتلاع أشجار، وهدم غرف زراعية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع استمرار التوتر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من 1148 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا و750، إضافة إلى اعتقال قرابة 22 ألفا.

ووفق تقرير شهري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفّذ مستوطنون 497 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال شهر مارس/آذار الماضي، ما أسفر عن مقتل 9 فلسطينيين.