الشرع يلتقي براك عقب تسليم واشنطن جميع قواعدها لدمشق

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم براك، بعد ساعات من إعلان دمشق تسلُّمها كل القواعد الأمريكية في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الشرع بحث مع براك -في مدينة أنطاليا التركية على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في نسخته الخامسة- المستجدات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، بما يعزز الأمن والسلم في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن اللقاء حضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة السورية حسين السلامة.

تسلُّم كل القواعد الأمريكية

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش تسلم قاعدة "قسرك" الجوية بريف محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، بعد انسحاب القوات الأمريكية منها.

ومن جهته، أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة "إكمال تسليم تلك القواعد إلى القوات السورية"، مشيرا إلى أن "القوات الأمريكية ستواصل دعم جهود شركائنا لمكافحة الإرهاب".

وفي السياق، قالت الخارجية السورية إن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية للحكومة يشكل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن البنى الوطنية، وتحمُّل الدولة مسؤولياتها الكاملة في مكافحة الإرهاب، والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها.

وبيّنت أن استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج نطاق السيطرة -بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية- تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة.

واعتبرت الخارجية السورية أن قرار واشنطن إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا يعكس تقييماً مشتركاً مفاده أن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي في سوريا -وهي مواجهة الصعود الإقليمي لـتنظيم الدولة– قد تغيّرت تغيّراً جوهرياً.

وأكدت أن الدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل بالتعاون مع المجتمع الدولي.

بحث اندماج قسد

وقُبيل مغادرته إلى تركيا، التقى الرئيس أحمد الشرع قادة من قوات "قسد" لبحث استكمال عملية دمج التنظيم في مؤسسات الدولة.

وأفادت وكالة "سانا" بأن ‏‏الشرع استقبل في دمشق مظلوم عبدي قائد "قسد" والقيادية في التنظيم إلهام أحمد، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي زياد العايش.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء جاء لبحث تنفيذ اتفاق الـ29 من يناير/كانون الثاني الماضي، واستكمال "عملية الدمج في مؤسسات الدولة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وتقع قاعدة قسرك بين مدينتَي تل تمر والقامشلي شمال شرقي سوريا، واستخدمتها قوات التحالف الدولي منطقة تنسيق مع قوات "قسد"، ومنطلقا لدوريات راقبت تحركات تنظيم الدولة.