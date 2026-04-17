الشرع: المفاوضات مع إسرائيل صعبة وسوريا بديل آمن لإمدادات الطاقة

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه "لا يعتقد أن المفاوضات مع إسرائيل وصلت إلى طريق مسدود، لكنها تجري بصعوبة شديدة بسبب إصرارها على الوجود في الأراضي السورية".

وأضاف الشرع -في حوار مع الأناضول على هامش مشاركته الثانية في منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا– أن سوريا بعد تعرضها لحرب كبيرة خلال 14 عاما من المواجهة مع النظام السابق، اعتمدت سياسة تركز على التنمية والإعمار، لكن إسرائيل قابلت سوريا بوحشية كبيرة واستهدفت كثيرا من المواقع السورية، واعتدت على الأراضي السورية واحتلت جزءا من هذه الأراضي المحاذية للجولان المحتل أيضا.

وأوضح أن سوريا اختارت طريق الدبلوماسية وإقناع المجتمع الدولي بالمساعدة حتى لا تتأزم الأمور وتذهب إلى حالة من الصراع، خاصة بعد أن استُنزف الشعب السوري خلال الـ14 سنة الماضية، مؤكدا أن بلاده جادة في الحصول على نوع من الاتفاق الأمني مع إسرائيل يحافظ على استقرار المنطقة.

وحول العلاقة مع أنقرة، أكد الشرع أن تركيا "كانت مناصرة للثورة السورية طوال 14 عاما، ووقفت بجانب شعبنا المظلوم وتجمعنا روابط تاريخية قديمة وجغرافية".

وقال إن الشراكة بين بلاده وتركيا "يُبنى عليها الكثير لمستقبل أمن المنطقة والعالم أيضا بأكمله"، مشددا على أن هناك "فرصا كبيرة للربط الإقليمي بين سوريا وتركيا".

وأردف قائلا "سوريا بالتأكيد تمثل ممرا آمنا وطريقا بديلا لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد، وخاصة الربط الذي يجري بين الخليج العربي وتركيا، ومن خلال سوريا والأردن أيضا في الوقت ذاته".

وأكد الرئيس السوري أن إطلالة سوريا على البحر المتوسط -عبر هذا الطريق- تشكل صلة وصل جيدة وممتازة وآمنة بين سلاسل التوريد إلى الشرق والغرب وأيضا إمدادات الطاقة.

وأشار الشرع إلى أن بلاده تجاوزت حقبة العزلة، وبدأت عمليا في تكريس موقعها حلقة وصل بين الشرق والغرب، إذ "تحولت من حالة أزمة إلى فرصة تاريخية عظيمة جداً نحو الاستقرار والبناء والإعمار من جديد".

إعلان

وتابع "اليوم خرجت آخر قاعدة أجنبية من شمال شرقي سوريا، وتتم عمليات الدمج بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والدولة السورية، وهذا إنجاز كبير لصالح سوريا".