الأمم المتحدة: إسرائيل قتلت 47 امرأة في غزة يوميا خلال الحرب

كشفت الأمم المتحدة أن أكثر من 38 ألف امرأة وفتاة قُتِلن في قطاع غزة في الفترة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونهاية عام 2025، ما يشكّل أكثر من نصف عدد الشهداء الذين أحصتهم وزارة الصحة في القطاع خلال حرب الإبادة الإسرائيلية.

جاء ذلك في تصريح المتحدثة باسم هيئة الأمم المتحدة للمرأة صوفيا كالتروب للصحفيين في جنيف اليوم الجمعة، إذ أكدت أن جميع هؤلاء كانوا ضحايا للغارات الجوية والعمليات العسكرية البرية الإسرائيلية، مبيّنة أنهن "أكثر من 22 ألف امرأة و16 ألف فتاة، أي أن المعدل كان مقتل 47 امرأة وفتاة على الأقل يوميا".

وقالت كالتروب "تمثل النساء والفتيات نسبة من الوفيات مرتفعة بشكل كبير، مقارنة بالنزاعات السابقة في غزة"، مضيفة أنهن "لا يزلن يعشن معاناة شديدة رغم إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025″.

وأضافت "أُصيبت نحو 11 ألف امرأة وفتاة بجروح بالغة، لدرجة أنهن بقين على قيد الحياة بإعاقات دائمة".

كما أوضحت المتحدثة أن الأشهر الستة الماضية شهدت مقتل أكثر من 730 شخصا وجرح أكثر من ألفين آخرين، وقالت "نعلم أن نساء وفتيات من بين الضحايا، لكن البيانات المصنفة حسب الجنس والعمر غير متوافرة بشكل كاف".

وحثّت كالتروب على وضع النساء والفتيات -وهنّ الفئة الأكثر ضعفا- "في صلب الاستجابة الإنسانية" نظرا للنزوح القسري، ومحدودية الوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية.

وتشير الإحصائيات إلى نزوح نحو مليون امرأة وفتاة عدة مرات خلال الحرب، بينما يواجه نحو 790 ألفا انعداما حادا أو حتى كارثيا في الأمن الغذائي، بحسب هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقد بلغ إجمالي عدد الشهداء في غزة أكثر من 72 ألف شهيد منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، بحسب وزارة الصحة في القطاع.

يُذكر أن جنوب أفريقيا رفعت في ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وفي يناير/كانون الثاني 2024، حضّت المحكمة إسرائيل على بذل كل الجهود الممكنة "لتجنّب" حصول أعمال إبادة خلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة بما يشمل توفير المساعدة الإنسانية بشكل عاجل.