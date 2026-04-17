استطلاع: ثلثا الإسرائيليين يتوقعون عودة الحرب على إيران

أظهر استطلاع للرأي العام في إسرائيل أن ما يقرب من ثلثي الإسرائيليين يعتقدون أن بلدهم سيعود للقتال ضد إيران في الوقت القريب.

جاء ذلك وفق نتائج الاستطلاع الأسبوعي لصحيفة معاريف الإسرائيلية، الذي أجراه معهد "لزار للأبحاث" ونُشرت نتائجه اليوم الجمعة.

ووفق النتائج، فإن 62% من الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل ستعود للقتال ضد إيران قريبا، بينما يعتقد 24% عكس ذلك، و14% قالوا إنهم لا يعرفون.

وفيما يتعلّق بلبنان، انقسم المستطلعون بالتساوي بين 37% يؤمنون بوجود فرصة لتوقيع اتفاق سلام بين إسرائيل ولبنان، وبين نسبة مماثلة لا تؤمن بحدوث ذلك، بينما 26% لا يعرفون.

شارك في الاستطلاع الذي أُجري يومي 15 و16 أبريل/نيسان الجاري 500 مستطلع، يشكّلون عيّنة ممثلة للسكان البالغين في إسرائيل من سن 18 عاما فأكثر، من اليهود والعرب، ويبلغ الحد الأقصى لخطأ العينة في الاستطلاع 4.4%، بحسب معاريف.

ووفقا لنتائج الاستطلاع أيضا، فإنه لو جرت الانتخابات البرلمانية في إسرائيل هذه الأيام فإن تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الراهن سوف يتراجع إلى 49 مقعدا، بينما معارضوه سيجمعون 61 مقعدا، وستحصل الأحزاب العربية على 10 مقاعد.

وعند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، كانت الاستطلاعات تعطي لحزب نتنياهو (الليكود) 27 مقعدا، إلا أنه وللأسبوع الثالث على التوالي يقف الحزب عند 25 مقعدا فقط وفق آخر استطلاع. وفي المقابل، فإن حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت "بنت 2026" والذي بدأ الحرب بـ21 مقعدا، استقر في الأسبوعين الأخيرين عند 24 مقعدا.

وانعكست تلك النتائج أيضا في هوية الملائم لرئاسة الحكومة، فعند السؤال من هو الأنسب؟ جاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقابل نفتالي بينيت، حيث يرى 43% أن نتنياهو هو الأنسب، بينما جاء بينيت بنسبة 41%. أما أمام رئيس الأركان الأسبق للجيش الإسرائيلي والوزير السابق غادي آيزنكوت، فيتمتع نتنياهو بأفضلية تبلغ 7% (45% مقابل 38%).

وقف إطلاق النار مع إيران

وكان استطلاع أجرته الجامعة العبرية في القدس ونشرت نتائجه الثلاثاء الماضي أظهر أيضا أن ما يقرب ⁠من ثلثي ⁠الإسرائيليين يعارضون وقف إطلاق النار مع إيران.

وأدى وقف إطلاق النار إلى توقف الغارات الجوية الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكنّ الحرب الموازية بين إسرائيل وحزب الله اللبناني استمرت، حتى التوصل إلى هدنة لمدة 10 أيام بدأ سريانها فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الاستطلاع بأن 39% من المشاركين قالوا إن ⁠على إسرائيل مواصلة الهجمات على إيران، وقال 41% إن عليها احترام وقف إطلاق النار، ولم يحسم 19% رأيهم، وذلك عند سؤالهم عما يجب أن تفعله إسرائيل مع إيران.

واستند الاستطلاع إلى ⁠عينة من 1312 إسرائيليا أُجريت معهم مقابلات يومي التاسع والعاشر من أبريل/نيسان بهامش خطأ يبلغ 3.2%.

وأظهر استطلاع الجامعة العبرية أن شعبية ‌نتنياهو ‌تراجعت بين الإسرائيليين منذ اندلاع الحرب مع إيران، إذ يفضّله 34% من الإسرائيليين رئيسا للوزراء الآن، مقابل 40% عند اندلاع الحرب.

وأعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين تنتهي الأربعاء المقبل، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير/شباط الماضي.