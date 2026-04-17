إسرائيل ترفع القيود المفروضة منذ بدء حرب إيران لمدة 6 أيام

أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، تعليق حالة الطوارئ ورفع جميع القيود التي فرضتها على التجمعات والتعليم والعمل، منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، لمدة 6 أيام فقط.

وأوضح الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن القرار يبدأ تنفيذه اعتبارا من مساء اليوم لجميع المناطق في إسرائيل، باستثناء البلدات القريبة من الحدود اللبنانية، إذ ستُرفع القيود فيها بدءا من مساء يوم غد السبت، ويستمر القرار حتى مساء 23 أبريل/نيسان الجاري.

وقال الجيش إنه سيُجري تحديثا لسياسة الدفاع لقيادة الجبهة الداخلية يوميا، بناء على تقييم الوضع، خلال الأيام الستة.

ووفق البيان الإسرائيلي، تعود جميع المناطق إلى مستوى النشاط الكامل دون قيود، باستثناء منطقة خط المواجهة، حيث سيُطبق حد للتجمعات لا يتجاوز ألف شخص.

وجاءت هذه الخطوة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت، اعتبارا من ليل الخميس.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف قرابة 2300 قتيل وأكثر من 7500 جريح وأكثر من مليون نازح، وفق أحدث المعطيات الرسمية.

حصيلة الخسائر الإسرائيلية

وكان حزب الله اللبناني أعلن تنفيذ 2184 عملية عسكرية ضد أهداف إسرائيلية، من جنوبي لبنان حتى تل أبيب بعمق 160 كيلومترا، خلال 45 يوما خلت من الحرب.

وفي حصيلة الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 13 ضابطا وجنديا وإصابة 653 آخرين منذ تجدد المعارك البرية في جنوب لبنان.

وأوضح أن 41 ضابطا وجنديا أصيبوا بجروح خطيرة في المعارك، و90 بجروح متوسطة، مشيرا إلى أن 154 عسكريا لا يزالون قيد العلاج.

ووفق وزارة الصحة الإسرائيلية، فقد بلغ عدد المصابين 7834 إسرائيليا منذ بدء الحرب على إيران ولبنان.

وكان معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب أفاد في وقت سابق، بمقتل 35 إسرائيليا منذ بداية الحرب.