أطلق القضاء الأسترالي، اليوم الجمعة، سراح عسكري أسترالي سابق متهم بارتكاب جرائم حرب في أفغانستان بكفالة، في سياق تحقيق واسع بشأن سلوك الجنود الأستراليين في العمليات الدولية.

وكان هذا الضابط السابق، ويُدعى بن روبرتس سميث، أوقف في السابع من أبريل/نيسان، وأظهرت وثائق المحكمة أنه يواجه 5 تهم تتعلق بارتكاب "جرائم حرب وقتل".

كما تشمل التهم ارتكاب جريمة فعلية، والمشاركة في ارتكاب جريمة، و3 تهم بالمساعدة أو التحريض على القتل، وذلك بين العامين 2009 و2012. وإن أُدين، فقد يواجه عقوبة السجن المؤبد.

قتل سجناء أفغان

وأعرب القاضي، الذي أصدر قرار إخلاء سبيله بكفالة، عن ثقته بأن الإجراءات المتخذة تحول دون فراره أو التأثير على الشهود.

وقد نشرت أستراليا 39 ألف جندي في أفغانستان على مدى عقدين كجزء من العمليات التي قادتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو) ضد حركة طالبان وجماعات مسلحة أخرى.

وفي عام 2018، ربطت سلسلة من التقارير للمرة الأولى بين بن روبرتس سميث وعمليات قتل سجناء أفغان غير مسلحين على يد جنود أستراليين، وهو ما نفاه.

وقد خسر لاحقا دعاوى تشهير رفعها ضد وسائل الإعلام التي اتهمته.