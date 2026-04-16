295 يوما.. "جيرالد فورد" تحطم الرقم القياسي لأطول انتشار عسكري أمريكي

لا تزال حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد آر فورد" -منذ قرابة 10 أشهر- تواصل انتشارها العسكري مع استنفار واشنطن على أكثر من محور، الأمر الذي جعلها تحطم الرقم القياسي الأمريكي لأطول فترة انتشار في حقبة ما بعد حرب فيتنام.

وخلال فترة الانتشار، شاركت "جيرالد فورد" -وهي أكبر حاملة طائرات في العالم- في كل من العملية العسكرية في فنزويلا والحرب على إيران التي استمرت 40 يوما.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، تجاوزت مدة وجود السفينة في البحر -البالغة 295 يوما- الرقم القياسي السابق لأطول فترة انتشار لحاملة طائرات في الخمسين عامًا الماضية، والذي سُجل عندما أُرسلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" لمدة 294 يومًا في عام 2020 خلال جائحة كوفيد-19، وذلك وفقًا لبيانات "أخبار المعهد البحري الأمريكي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى نشر الحاملة فورد في منطقة البحر الكاريبي كجزء من تعزيز عسكري أوسع نطاقًا بالقرب من فنزويلا، قبل أن تتوجه هي وسفنُ مرافقتها إلى الشرق الأوسط في فبراير/شباط الماضي قُبيل الحرب ضد إيران.

وفي حين لم يُصرّح مسؤولو البنتاغون بمدة بقاء حاملة الطائرات "فورد" في الخدمة، فإنّ اثنين من كبار ضباط البحرية صرّحا علنًا بأنهما يتوقعان بقاءها في الخدمة لمدة 11 شهرًا تقريبًا، وهو ما يعني عودتها إلى الوطن في أواخر مايو/أيار القادم.

حريق استغرق 30 ساعة لإخماده

وفي 12 مارس/آذار الماضي، أعلن الأسطول الخامس التابع للقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية اندلاع حريق على متن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" أثناء أداء مهامها في مياه البحر الأحمر، مما أسفر عن إصابة بحارَين اثنين.

وأوضح الأسطول الخامس -في بيان رسمي- أن الحريق نشب في غرف الغسيل الرئيسية للسفينة، مؤكدا أن الحادثة لا تتعلق بأي عمل قتالي، وأنه تم احتواء النيران والسيطرة عليها بالكامل.

وكُشف حينها أن "فورد" تعمل لدعم "عملية الغضب الملحمي" ضد إيران.

وقال بحارة ومسؤولون عسكريون -بحسب صحيفة نيويورك تايمز– إن إخماد الحريق -الذي اندلع على متن الحاملة "جيرالد آر فورد"- استغرق أكثر من 30 ساعة.

وأفادت الصحيفة وقتها -نقلا عن مسؤولين أميركيين- بأن حاملة الطائرات "جيرالد آر فورد" ستغادر موقعها في البحر الأحمر متوجهة إلى قاعدة بحرية في اليونان، وذلك لإجراء إصلاحات ضرورية عقب الحريق الذي اندلع على متنها.

وفي مارس/آذار الماضي، تم إبلاغ طاقم "جيرالد فورد" باحتمال تمديد بقائهم حتى مايو/أيار المقبل، وهو ما يعني عاماً كاملاً في البحر، أي ضعف مدة الانتشار المعتادة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ونقلت صحف أمريكية تحذيرات لخبراء البحرية من أن طول فترات الانتشار تُنهك السفن وطاقمها، خصوصاً مع استمرار "فورد" في تنفيذ عمليات طيران على مدار الساعة، إلى جانب أن الضغط التشغيلي أدى إلى تأجيل فترة صيانة شاملة كانت مقررة مطلع العام.

دخلت "جيرالد فورد" الخدمة في يوليو/تموز 2017، وتبلغ تكلفة بنائها نحو 12 مليار دولار أميركي، حيث زُودت بأنظمة إطلاق كهرومغناطيسي ومفاعلين نوويين ومعدات قتالية متطورة.

وتُقِلُّ هذه الحاملة أكثر من 75 طائرة، وتضطلع بمهام إستراتيجية كبرى في دعم العمليات العسكرية الأمريكية وحلفاء أميركا حول العالم.