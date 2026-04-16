أخبار|إسرائيل

يسرائيل كاتس يحذر طهران من خيارين لا ثالث لهما: التخلي عن النووي أو الهاوية

حفظ

HARES, WEST BANK - MARCH 24: Israeli soldiers stand near an Iranian missile embedded in the ground on March 24, 2026 in the Palestinian village of Hares, West Bank. Iranian missiles have routinely flown over, and sometimes landed in, the West Bank during Israel's war with Iran. Israel is now fighting a war on two fronts - with Hezbollah in Lebanon and against Iran - after the United States and Israel launched a joint attack on Iran early on February 28th. (Photo by Erik Marmor/Getty Images)
مدة الفيديو 00 دقيقة 51 ثانية 00:51
Published On 16/4/2026
|
آخر تحديث: 19:12 (توقيت مكة)

في تصعيد جديد للهجة التهديدات الإسرائيلية تجاه طهران، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده دمرت جميع الأهداف الإستراتيجية والقدرات الإيرانية، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتكرار الهجمات إذا اضطر إلى ذلك.

وفي كلمة متلفزة بثها التلفزيون الإسرائيلي، قال كاتس إن إيران تقف أمام مفترق طرق تاريخي، مشيرا إلى أن الخيار الأول يتمثل في التخلي عما وصفه بـ"الإرهاب والبرنامج النووي" والانخراط في مسار يقود إلى الازدهار والاستقرار وفق المقترح الأمريكي، أما الخيار الثاني فيقود إلى هاوية من العزلة والدمار لن يتمكن النظام الإيراني من الخروج منها.

وأضاف أن تل أبيب لن تتردد في توسيع نطاق عملياتها العسكرية، محذرا من أن الأهداف التي لم تُستهدَف بعد ستكون أكثر إيلاما من تلك التي ضُربت، في إشارة إلى إمكانية تنفيذ ضربات إضافية أشد تأثيرا إذا استمر التصعيد.

وكانت إسرائيل قد شنت بالاشتراك مع الولايات المتحدة الأمريكية حربا على إيران يوم 28 فبراير/شباط الماضي، استمرت نحو 40 يوما، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بوساطة باكستان، وأسفرت الحرب عن مقتل عدد من القادة والمسؤولين الإيرانيين في مقدمتهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وردَّت إيران باستهداف مناطق حيوية في إسرائيل، وكذلك ما وصفتها بمصالح أمريكية في دول المنطقة.

وتسببت الحرب في خسائر كبيرة للاقتصاد العالمي، بعد إغلاق إيران مضيق هرمز وتكدُّس السفن والناقلات على جانبَي المضيق.

المصدر: الجزيرة
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان