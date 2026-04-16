وزير الحرب الأمريكي: أقول لإيران إن عليها اختيار إبرام صفقة باتت في متناول اليد

هدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث -في مؤتمر صحفي- باستئناف الحرب ضد إيران إذا لجأت إلى ما وصفه بالخيار الخاطئ"، لكنه دعاها إلى إبرام "صفقة باتت في متناول اليد".

وبينما جدد الوزير الأمريكي ما قاله سابقا إن إيران فقدت قدراتها بسبب الضربات الأمريكية، قال إن الحرس الثوري الإيراني يعمل على محاولة استخراج صواريخه وأسلحته من تحت المنشآت المدمرة، و"لكن الولايات المتحدة تراقب كل ذلك".

ووجه رسالة إلى قيادة الحرس الثوري قائلا فيها "أنتم تحفرون لاستخراج قدراتكم وصواريخكم المتبقية ولم يعد لديكم قدرة على استبدالها"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل بقوة أكثر من أي وقت مضى مدعومة بمعلومات استخباراتية أفضل.

كما أكد أن الحرس الثوري لا يتحكم في مضيق هرمز، وقال إن التهديد بإطلاق الصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية تعبر بشكل قانوني عبر المياه الدولية يعد "قرصنة وإرهابا"، مؤكدا أن البحرية الأمريكية تتحكم بالمرور عبر المضيق دخولا وخروجا.

وأوضح أن الولايات المتحدة تفرض الحصار على إيران بأقل من 10% فقط من قدراتها البحرية، بينما إيران لديها "صفر" من قدراتها البحرية.

ولفت وزير الحرب الأمريكي إلى أن بلاده انتقلت من عملية عسكرية إلى حصار سلس ضد إيران، مشددا على أن "الحصار الناجح" هو الطريقة الوحيدة للمضي قدما، و"إذا أساءت إيران الاختيار سيستمر الحصار وستنزل الصواريخ على منشآت الطاقة والبنى التحتية".

صفقة

غير أن الوزير الأمريكي عبّر عن أمله في أن تستجيب طهران لما أطلق عليه البديل، وقال: "المفاوضون قالوا إنه بإمكان إيران أن تستخدم مستقبلا مزدهرا وجسرا ذهبيا"، وقال: "أقول لإيران أن تختار إبرام صفقة باتت في متناول اليد".

كما هاجم وسائل إعلام أمريكية لنشرها "الترهات" بشأن العمليات العسكرية الأمريكية في إيران.

أما رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جون دان كين، فأكد من جهته أن قوات بلاده لا تزال جاهزة لاستئناف العمليات العسكرية.

وتحدث كين في المؤتمر الصحفي نفسه عن الحصار البحري الذي تفرضه بلاده على إيران، وقال إنه ينطبق على جميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه، وإن الحصار هو على موانئ إيران وليس مضيق هرمز.

وأعلن الجيش الأمريكي عن فرض حصار في خليج عُمان وبحر العرب شرق مضيق هرمز، وقال إنه يشمل جميع السفن بصرف النظر عن الأعلام التي ترفعها.