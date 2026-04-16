واشنطن توسع قيود التأشيرات في نصف الكرة الغربي

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، توسيع نطاق سياسة تقييد التأشيرات في دول نصف الكرة الغربي، في خطوة قالت إنها تستهدف أفرادا يعملون لصالح "أعداء الولايات المتحدة".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ أوسع لمواجهة ما وصفته بـ"الأنشطة الخبيثة" التي تنفذها جهات مرتبطة بخصوم واشنطن في المنطقة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن هذه السياسة "تتيح لنا تقييد منح التأشيرات الأمريكية لمواطني دول في منطقتنا الذين، أثناء وجودهم داخل دول نصف الكرة الغربي وبممارستهم المتعمّدة لأعمال نيابةً عن دول معادية أو وكلائها أو شركاتها، يقومون عن علم بتوجيه أو الإذن أو التمويل أو تقديم دعم كبير، أو تنفيذ أنشطة معادية لمصالح أمريكا في نصف الكرة الأرضية هذا وتقوّضها".

وفي السياق، قالت الوزارة إنها فرضت قيودا على تأشيرات 26 شخصا في أنحاء مختلفة من المنطقة، متهمة إياهم بالمشاركة في أنشطة تهدف إلى تقويض المصالح الأمريكية.

وأضافت أن إدارة الرئيس دونالد ترمب "ستستخدم كل أداة متاحة لحماية مصالح أمننا القومي، والدفاع عن المصالح الأمريكية، وتعزيز أمن وازدهار منطقتنا".