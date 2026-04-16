واشنطن تعلن تشديد الحصار البحري على إيران وطهران تشكك في فعاليته

أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنها أجبرت 10 سفن تجارية على العودة إلى الموانئ الإيرانية منذ بدء الحصار البحري يوم الاثنين الماضي، مؤكدة أن أي سفينة لم تتمكن -حتى اللحظة- من اختراق الطوق البحري المفروض على إيران.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أن المدمرة الصاروخية "يو إس إس سبروانس" اعترضت -الثلاثاء الماضي- سفينة إيرانية حاولت التسلل عبر الساحل.

كما أكدت أن إحدى المدمرات الأمريكية منعت سفينة ترفع العلم الإيراني من الالتفاف على الحصار والخروج عبر مضيق هرمز.

وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أمريكيين أن الحصار البحري على إيران قد يستمر إلى أجل غير مسمى، وأن تأثيره الاقتصادي على طهران قد يستغرق عدة أشهر قبل أن يدفعها لتقديم تنازلات في المفاوضات، مؤكدين أن البحرية الأمريكية قادرة على مواصلة الحصار لفترة طويلة.

تشكيك إيراني

وسبق للمتحدث باسم لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني ملك شريعتي أن أكد أن مضيق هرمز كان مفتوحا، مشيرا إلى أن ما يجري الآن مرتبط بالأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.

وأضاف شريعتي -في تصريحات للجزيرة مباشر- أن الإعلان الأمريكي عن فرض حصار على مضيق هرمز أمر "مضحك"، وأن واشنطن لا تملك القدرة على فرض سيطرة حقيقية عليه.

ووصف الحصار بأنه غير أخلاقي ويتعارض مع مصالح دول المنطقة، مشددا على أن إيران لا يمكنها الاعتماد على الوعود الأمريكية، وأن ما تقوم به واشنطن يخالف مصالح حتى حلفائها في الخليج.