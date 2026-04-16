البنتاغون يهدد: مستعدون لاستئناف القتال فورا وسنواصل حصار إيران

أعلن وزير ⁠الحرب الأمريكي بيت هيغسيث ورئيس ⁠هيئة الأركان المشتركة دان كين أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط جاهزة لاستئناف العمليات القتالية "فورا" إذا لم توافق إيران على إبرام اتفاق، مؤكدَين في الوقت ذاته مواصلة فرض حصار بحري على موانئها.

وقال هيغسيث، خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون اليوم الخميس، إن بلاده "تعمل بقوة أكبر من أي وقت مضى" مدعومة بمعلومات استخبارية متطورة، مضيفا أن واشنطن تراقب التحركات العسكرية الإيرانية وتعلم "ما هي الأصول التي تُنقل وإلى أين".

وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يحاول استخراج أسلحته من تحت منشآت دمرتها الضربات الأخيرة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ، مضيفا أن الحرس الثوري لا يتحكم في مضيق هرمز، وأن التهديد بإطلاق الصواريخ والمسيّرات "ليس تحكما بل قرصنة".

وأكد أن القوات الأمريكية "تحاصر مضيق هرمز بأقل من 10% من قدراتها البحرية"، محذرا من أن بلاده ستواصل الحصار، وستقصف منشآت الطاقة "إذا أساءت إيران الاختيار".

وأضاف موجّها حديثه إلى طهران "بإمكانكِ يا إيران اختيار مستقبل مزدهر يكون جسرا ذهبيا، ونأمل أن تفعلوا ذلك ‌من أجل الشعب الإيراني".

وتابع "لكنْ إن أساءت إيران الاختيار فستواجه حصارا وإسقاط قنابل على البنية التحتية والكهرباء والطاقة".

وخاطب هيغسيث "النظام الإيراني الجديد" قائلا "هذه ⁠ليست معركة عادلة، ونحن نعرف ما هي الأصول العسكرية التي تنقلونها وإلى أين تنقلونها".

حصار بحري واستعداد للتصعيد

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين إن القوات الأمريكية "لا تزال جاهزة لاستئناف العمليات القتالية الكبرى فور صدور التعليمات".

وأوضح أن الولايات المتحدة بدأت منذ يوم الاثنين تنفيذ حصار بحري يستهدف الموانئ الإيرانية، مشيرا إلى أن أكثر من 10 آلاف جندي وبحّار يشاركون في العملية.

وأضاف أن الحصار يشمل مراقبة جميع السفن المتجهة إلى إيران أو المغادرة منها، بصرف النظر عن العلم الذي ترفعه، مع التأكيد أن الإجراء يركز على الموانئ وليس على مضيق هرمز.

وأشار كين إلى أن القوات الأمريكية "ستلاحق أي سفينة تحاول خرق الحصار"، وقد تصعد على متنها وتسيطر عليها إذا لم تمتثل، لافتا إلى أن 13 سفينة غيَّرت مسارها منذ بدء تنفيذ الإجراءات.

وأكد أن العمليات تُنفذ في "منطقة بحرية مكتظة"، وأن المدمرات الأمريكية المنتشرة في المنطقة مجهزة بالأسلحة والصواريخ، في إطار ما وصفه بـ"تطبيق صارم" للحصار.

وأمس الأربعاء، أبدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تفاؤلها إزاء التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، وحذرت في الوقت نفسه من أنها ستكثف الضغط الاقتصادي على طهران إذا ⁠استمرت في تحديها.