قال محمد مرندي، عضو الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة، إن جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، كان يطلع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مستمر على مجريات المفاوضات.

وأوضح مرندي، في مقابلة عبر منصة يوتيوب، اليوم الخميس، أن إطلاع فانس لنتنياهو على مسار المفاوضات "أولا بأول" يُعد أمرا مروِّعا، مضيفا أن "تاريخ البشرية لم يشهد مثل هذا الخضوع".

وبيّن أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف الذي كان يرأس وفد إيران في المفاوضات التي استضافتها باكستان، كان على تواصل مع المرشد الأعلى الجديد مجتبى خامنئي أثناء المفاوضات، في حين أجرى فانس اتصالات هاتفية مع البيت الأبيض وأطراف أخرى.

ووصف مرندي إسرائيل بأنها "مستعمرة تتحكم بالولايات المتحدة"، معتبرا أن إطلاع فانس لنتنياهو على تفاصيل المفاوضات يمثل إهانة للشعب الأمريكي.

وأضاف في حديثه أثناء المقابلة أن نتنياهو وآخرين "عرقلوا عمليا اتفاقا كان في مصلحة الولايات المتحدة"، محذرا من أن إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار قريب في الاقتصاد العالمي.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد صرح، الأحد الماضي، عقب يوم من انطلاق المفاوضات، بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يطلعونه يوميا على المستجدات، وأن فانس ينقل إليه شخصيا تفاصيل المحادثات بين إيران والولايات المتحدة.

وفي 2 مارس/آذار الماضي، أعلنت طهران تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مع استثناء الدول غير المشاركة في العمليات العسكرية ضدها.

وأعلن التلفزيون الإيراني وفانس، الأحد، انتهاء جولة مفاوضات بدأت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد دون التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أو تأكيد تمديد الهدنة، التي تستمر أسبوعين بدءًا من 8 أبريل/نيسان الجاري، عقب نحو 40 يوما من المواجهات التي اندلعت في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأسفرت تلك المواجهات بين الولايات المتحدة وإسرائيل وبين إيران عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، فضلا عن دمار واسع في البنية التحتية المدنية في عدد من الدول بالمنطقة.