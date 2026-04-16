إسرائيل تشن غارات على 72 منطقة لبنانية وتقر بإصابة 5 من جنودها

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة 5 من جنوده إثر قصف صاروخي من حزب الله في جنوبي لبنان، بينما واصلت تل أبيب هجماتها مستهدفة 72 منطقة لبنانية، مما أسفر عن سقوط 22 قتيلا خلال الساعات الماضية.

وذكر الجيش الإسرائيلي -في بيان- أن جنديا إسرائيليا أصيب بجروح خطيرة، فيما أصيب أربعة آخرين بجروح طفيفة نتيجة قصف صاروخي في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه تم إجلاء العسكريين إلى مستشفى، دون مزيد من التفاصيل.

ومن جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن العسكريين أصيبوا في بنت جبيل، حيث يحاصر الجيش الإسرائيلي -منذ أيام- المنطقة التي تعد معقل حزب الله بجنوب لبنان، ويعلن بوتيرة شبه يومية مقتل وإصابة عسكريين جراء مقاومة من مقاتلي الحزب.

59 هجوما

في السياق، أعلن حزب الله أنه نفذ -منذ فجر الأربعاء- 59 هجوما استهدف 15 مستوطنة وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، ردا على "خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار".

ومن جانبها، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" برصد إطلاق 40 صاروخا من لبنان على شمالي إسرائيل منذ فجر الأربعاء وحتى ساعات العصر، مع استمرار دويّ صفارات الإنذار.

وأوضح حزب الله -في بياناته- أنه هاجم بصليات صاروخية ومسيّرات وقذائف مدفعية 23 تجمعا على الأقل لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان، في مدينتيْ بنت جبيل والخيام وشرق مدينة بنت جبيل وبلدتيْ البيّاضة والناقورة، وشرق منطقة معتقل الخيام.

ولفت الحزب إلى أنه هاجم بصاروخ موجَّه قوة إسرائيلية متموضعة داخل منزل في بلدة كفركلا محققا إصابة مؤكدة، بينما تواصلت الاشتباكات -مساء الأربعاء- وجها لوجه بين عناصر من حزب الله وقوات إسرائيلية بحي العويني في مدينة بنت جبيل، حسب الوكالة اللبنانية.

22 قتيلا في هجمات إسرائيلية

هذا وشنت إسرائيل -منذ فجر الأربعاء- هجمات على 72 مدينة وبلدة ومنطقة في لبنان، مما أدى إلى مقتل 22 شخصا بينهم 3 مسعفين، وإصابة 8 آخرين.

إعلان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 5 أشخاص في بلدة أنصارية، ومقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في غارة على منزل ببلدة جباع، ومقتل 4 أشخاص وإصابة 3 بمنطقة قدموس بمدينة صور.

كما أعلنت مقتل 3 مسعفين وفقدان آخر وإصابة 3 إثر غارات على فرق إسعافية في بلدة ميفدون خلال محاولتها إنقاذ مصابين، ومقتل شخصين بمنطقة مفترق العباسية في مدينة صور.

إلى ذلك سقط قتيل بغارة استهدفت دراجة نارية على طريق البابلية، وقتيل وجريح ببلدة حاروف، وقتيل بمنطقة مثلث إبل السقي-بلاط، وقتيل بلدة عين بعال، وجريح في مدينة صور.

وتأتي هذه التطورات غداة محادثات مباشرة في واشنطن هي الأولى من نوعها منذ 43 عاما بين لبنان وإسرائيل، وقد تواصلت ساعتين ونصف ساعة، واتفق الجانبان في ختامها على بدء مفاوضات سلام سيُحدد مكانها وزمانها في وقت لاحق.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثامن ضرباته العنيفة على لبنان، رغم إعلان الولايات المتحدة وإيران في 8 أبريل/نيسان الجاري هدنة لمدة أسبوعين، قالت إيران وباكستان إنها تشمل لبنان، فيما نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلّف ألفين و167 قتيلا و7 آلاف و61 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني من العام التالي.