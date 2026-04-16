قاليباف: أمريكا مطالَبة بترسيخ وقف إطلاق نار شامل في لبنان

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "استكمال وترسيخ وقف إطلاق نار شامل في لبنان سيكون نتيجة صمود ونضال حزب الله العزيز وبطولاته، ووحدةِ محور المقاومة".

وأضاف قاليباف -في تغريدة على حسابه بمنصة إكس– أن على الولايات المتحدة أن تلتزم بالاتفاق، وأن تتوقف عن خطأ اعتبار إسرائيل أولا، على حد قوله.

وشدد رئيس البرلمان الإيراني على أن "جبهة المقاومة وإيران روح واحدة في الحرب وفي وقف إطلاق النار".

وفجر 8 أبريل/نيسان الجاري، توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى هدنة بوساطة باكستانية، وأكدت طهران وإسلام آباد أنها تشمل لبنان، في حين نفت واشنطن وتل أبيب ذلك.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي -منذ 2 مارس/آذار الماضي- سلسلة غارات استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه وشماله وجبل لبنان، مما أدى إلى مقتل 2124 شخصا وإصابة 6921 آخرين، ونزوح أكثر من مليون شخص.