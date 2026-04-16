قائد القيادة المركزية الأمريكية ينهي زيارته الثانية للشرق الأوسط

اختتم قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) براد كوبر زيارته الثانية إلى الشرق الأوسط، وأجرى خلالها مباحثات مع شركاء إقليميين في 6 دول، بحسب ما أعلنته القيادة.

وخلال زيارته التي امتدت 15 يوما، أعلن كوبر التنفيذ الكامل لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض حصار بحري مطبق على الموانئ الإيرانية، حيث أعلن الجيش الأمريكي -أمس الأربعاء- أن الحصار البحري الذي فرضه أدى إلى وقف حركة الملاحة من وإلى إيران.

وقالت القيادة المركزية -في منشور عبر منصة "إكس"- إنه خلال أول 48 ساعة من الحصار المفروض على السفن التي تدخل أو تغادر الموانئ الإيرانية، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز القوات الأمريكية، وأن 9 سفن امتثلت أيضا لأوامر القوات الأمريكية بالعودة إلى الموانئ أو المياه الساحلية.

وعلّق قائد القيادة براد كوبر -في منشور منفصل- بقوله إن "القوات الأمريكية حافظت على الهيمنة البحرية في الشرق الأوسط، ونجحت فعليا في وقف التجارة البحرية من وإلى إيران"، مشيرا إلى أن نحو 90% من اقتصاد إيران يعتمد على التجارة البحرية.

وأضاف "في أقل من 36 ساعة منذ بدء تنفيذ الحصار، أوقفت القوات الأمريكية بالكامل التجارة الاقتصادية البحرية الداخلة إلى إيران والخارجة منها".

كما سبق أن أعلنت القيادة المركزية الأميركية -السبت الماضي- أن سفينتين حربيتين عبرتا مضيق هرمز لإزالة ألغام وضعتها إيران، وذلك في ظل وقف إطلاق النار المؤقت في حرب الشرق الأوسط.

ونقلت "سنتكوم" -في بيان- عن قائدها كوبر قوله "بدأنا عملية إقامة مسار جديد، وسنشارك هذا الممر الآمن مع القطاع البحري قريبا لتشجيع التدفق التجاري الحر".

ومن جهته، نفى المتحدث باسم "مقر خاتم الأنبياء" الإيراني -في بيان- ادعاء الأدميرال براد كوبر بشأن اقتراب دخول قطع بحرية أمريكية إلى مضيق هرمز، وقال حينها إن "زمام المبادرة في عبور ومرور أي قطعة بحرية هو بيد القوات المسلحة الإيرانية".