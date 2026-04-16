أخبار|الولايات المتحدة الأمريكية

فيديو يوثق اعتداء شرطييْن على رجل أسود في نيويورك

حفظ

المصدز: حساب Mayor Zohran Kwame Mamdani @NYCMayor على إكس https://x.com/NYCMayor/status/2044456205813198922?s=20 نص المنشور: The violence used by NYPD officers in this video is extremely disturbing and unacceptable. Officers should never treat a person this way. The NYPD is conducting a full investigation into this incident. This incident was captured by Sinistratm on Instagram and took place April 14, 2026 in Brooklyn at a liquor store on Hoyt and Baltic street. Brooklyn North Narcotics attempt to arrest a suspect who resists arrest when chaos ensues. What do you all think about this incident?
الشرطيان وثّقهما مقطع الفيديو وهما يضربان رجلا أسود في نيويورك (فيديو شاركه زهران ممداني عمدة نيويورك على حسابه بمنصة إكس)
Published On 16/4/2026

أثار مقطع فيديو يظهر فيه شرطيان -أحدهما بملابس مدنية- وهما يضربان رجلا أسود -في بروكلين بمدينة نيويورك الأمريكية- غضبا واسعا، فيما فتحت السلطات تحقيقا في الحادثة.

وبحسب الفيديو -الذي صُور بهاتف محمول- فقد حاول الشرطيان توقيف رجل في متجر لبيع الكحول، قبل أن يلكماه على وجهه ويركلاه بعد سقوطه على الأرض.

وأدان رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني الحادثة، وقال -على منصة "إكس"- إن العنف الذي استخدمه عنصران من شرطة نيويورك في هذا الفيديو مقلق للغاية وغير مقبول.

وأشار إلى أنه لا ينبغي لأفراد الشرطة أبدا معاملة أي شخص بهذه الطريقة، مشيرا إلى أن شرطة نيويورك تُجري تحقيقا كاملا في الحادثة.

وتعليقا على الواقعة قالت مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش إنه من المحزن مشاهدة ذلك، لافتة إلى أنه سيتم الإدلاء بمزيد من التصريحات حول هذا الموضوع مع تطور التحقيق.

وفي السياق، أفادت صحيفة "ديلي نيوز" بأن الشرطيين كانا يحاولان -الثلاثاء الماضي- توقيف الرجل بعد اشتباههما فيه خطأ بأنه مطلوب في قضية مخدرات.

وأضافت الصحيفة أن سلاحَي الشرطييْن أُخذا منهما، كما سُحبت شارتاهما مؤقتا، وكلّفا بمهمات إدارية.

المصدر: الفرنسية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان