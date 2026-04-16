عبور سفينتين فقط مضيق هرمز منذ صباح اليوم في أدنى حركة منذ الحصار الأمريكي

أظهرت بيانات ملاحية من منصة مارين ترافيك (Marine Traffic) عبور سفينتين فقط مضيق هرمز منذ صباح اليوم 16 أبريل/نيسان، في أدنى حركة عبور يومية مرصودة منذ بدء تنفيذ الحصار الأمريكي على السفن المرتبطة بالموانئ الإيرانية في 13 أبريل/نيسان. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت أن الحصار يستهدف السفن الداخلة إلى الموانئ الإيرانية أو الخارجة منها، من دون أن يشمل السفن العابرة بين موانئ غير إيرانية عبر المضيق.

وبحسب البيانات التي حللتها وحدة المصادر المفتوحة في شبكة الجزيرة، شملت الحركة اليوم ناقلة واحدة للمواد الكيميائية وسفينة حاويات. كما لم تظهر خريطة البث الحي حركة انتظار واضحة على جانبي المضيق، خلافا لما ظهر في الأيام السابقة، بما يعزز مؤشرات استمرار انخفاض حركة العبور اليوم.

وتظهر البيانات أن الناقلة نوبلر (NOBLER) التي تحمل رقم تسجيل (9255983)، وترفع علم جزر البهاما، غادرت ميناء جبل علي في الإمارات، متوجهة إلى ميناء صحار العماني، وبفحص سجل ملكية الناقلة، تبين أن شركة مقرها الصين تديرها.

كما أظهرت البيانات أن سفينة الحاويات نشات (NESHAT) التي تحمل رقم تسجيل (9167277)، وترفع علم إيران، غادرت ميناء تانغا في تانزانيا، وعبرت المضيق دون ذكر وجهتها النهائية، وبفحص سجل ملكية السفينة تبين أن شركة مقرها إيران تديرها.

ويظهر اسم السفينة نشات على قوائم العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، ضمن برنامج (IRAN-EO13902)، لارتباطها بإيران.

يأتي ذلك في وقت هددت فيه إيران بمنع كل أنشطة التصدير والاستيراد في منطقة الخليج وبحر عمان والبحر الأحمر، إذا شكل الحصار البحري الأمريكي تهديدا لسفنها وناقلات نفطها، مشيرة إلى أن هذا الحصار يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري.

إعلان

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت فرض حصار بحري شامل على السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المغادرة منها بدءا من 13 أبريل/نيسان الجاري الساعة 10 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 5 عصرا بتوقيت الدوحة)، من دون أن يشمل ذلك السفن العابرة بين موانئ غير إيرانية عبر المضيق.

وقالت القيادة الأمريكية إن الحصار سيشمل جميع الموانئ الإيرانية المطلة على الخليج العربي وخليج عمان، مؤكدة أنه سيشمل كافة السفن التجارية بمختلف جنسياتها، سواء الداخلة إلى السواحل الإيرانية أو الخارجة منها.

وفي اليوم الثامن من اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، وصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى يضم وزير الداخلية محسن نقوي ومسؤولين كبارا في وزارة الداخلية، وذلك تزامنا مع أنباء عن مساع لتمديد الهدنة الأمريكية الإيرانية والتمهيد لجولة مفاوضات ثانية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن باكستان هي القناة الوحيدة لتبادل الرسائل بين طهران وواشنطن، في حين رجحت وسائل إعلام باكستانية عقد جولة مفاوضات ثانية بين الطرفين في إسلام آباد الأسبوع المقبل.