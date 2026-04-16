عاجلعاجل,
عاجل| ترمب: سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر
Published On 16/4/2026|
آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية:
- لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة
- حصار موانئ إيران متماسك ونحقق تقدما كبيرا بهذا الشأن
- إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف
- إيران مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قب
- هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية
- نتائج حصار موانئ إيران رائعة
- هناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنط
- لن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي
- إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه
- إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث
- الاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا
- بحريتنا تقوم بعمل رائع في مضيق هرمز
- لن يسمح بالمطلق لإيران بامتلاك سلاح نووي
- لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق
- لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه إذا امتلكته
- إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وهذه أخبار جيدة
- سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر
- أمور كثيرة رائعة ستحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران
- تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
- فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران كبيرة
المصدر: الجزيرة