عاجل| ترمب: سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر

President Donald Trump speaks with reporters before departing on Marine One from the South Lawn of the White House, Thursday, April 16, 2026, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يتحدث للصحفيين (أسوشيتد برس)
Published On 16/4/2026
آخر تحديث: 21:35 (توقيت مكة)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات صحفية:

  • لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي ولو حصل ستكون كل دول العالم في ورطة
  • حصار موانئ إيران متماسك ونحقق تقدما كبيرا بهذا الشأن
  • إيران تريد إبرام صفقة ونحن نتعامل معها بلطف
  • إيران مستعدة للقيام بأشياء لم تكن مستعدة للقيام بها من قب
  • هناك فرصة طيبة لإبرام اتفاق مع إيران لا يسمح لها بامتلاك أسلحة نووية
  • نتائج حصار موانئ إيران رائعة
  • هناك قادة في إيران الآن يتحلون بالمنط
  • لن يسمح بالمطلق لإيران امتلاك سلاح نووي
  • إذا لم نتوصل إلى اتفاق مع إيران فإن القتال سيتم استئنافه
  • إيران وافقت على التخلي عن امتلاك سلاح نووي وأمور إيجابية ستحدث
  • الاتفاق مع إيران يمكن أن يتم قريبا
  • بحريتنا تقوم بعمل رائع في مضيق هرمز
  • لن يسمح بالمطلق لإيران بامتلاك سلاح نووي
  • لا يمكن أن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي ونحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق
  • لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي لأنها ستستخدمه إذا امتلكته
  • إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي وهذه أخبار جيدة
  • سنقوم بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر
  • أمور كثيرة رائعة ستحدث إذا تم التوصل إلى اتفاق مع إيران
  • تربطنا علاقات طيبة جدا مع إيران وهذا أمر لا يصدق
  • فرص التوصل إلى اتفاق مع إيران كبيرة

 

المصدر: الجزيرة
