طائرة تريتون تعود إلى هرمز في مهمة جديدة بعد حادثتي تحطم وطوارئ

أظهرت بيانات ملاحية عودة طائرة استطلاع بحرية أمريكية من طراز إم كيو-4 سي تريتون (MQ-4C Triton) إلى التحليق فوق مضيق هرمز، بعد أيام من فقدان طائرة أخرى من الطراز نفسه خلال مهمة مشابهة، وفي أعقاب واقعة سابقة انتهت بعودة طائرة ثالثة إلى قاعدتها في الإمارات بعد بث رمز الطوارئ العامة 7700.

وتظهر بيانات التتبع أن الطائرة الجديدة أقلعت من قاعدة سيغونيلا في صقلية، واتجهت شرقا نحو الخليج قبل أن تنفذ تحليقا في محيط المضيق، ثم تعود إلى القاعدة عبر المسار نفسه الذي سلكته الطائرة المفقودة قبل أيام.

وبحسب الرصد والتحليل الذي أجرته الوحدة، فإن ظهور هذه الرحلة يعكس استمرار المهمة الأمريكية فوق هرمز رغم حادثتين متقاربتين أصابتا هذا الطراز خلال فترة وجيزة، لا سيما أن طائرة "إم كيو-4 سي" صممت أساسا لمهام المراقبة البحرية بعيدة المدى، وقادرة على التحليق لأكثر من 24 ساعة وعلى ارتفاعات تتجاوز 50 ألف قدم.

وكانت الوحدة قد رصدت في 9 أبريل/ نيسان طائرة أخرى من الطراز نفسه أثناء تنفيذها مهمة فوق مضيق هرمز انطلاقا من سيغونيلا، قبل أن تبث رمز الطوارئ 7700 في رحلة العودة وتختفي من التتبع.

وأظهر ملخص رسمي صادر عن قيادة السلامة البحرية الأمريكية تسجيل تحطم طائرة إم كيو-4 سي يوم 9 أبريل/ نيسان في موقع حجبت تفاصيله لدواع عملياتية، من دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات ملاحية في 22 فبراير/شباط بث طائرة من الطراز نفسه رمز الطوارئ 7700 خلال رحلة مرتبطة بالمنطقة، قبل أن تعود لاحقا إلى قاعدتها في الإمارات، ولم ترصد لهذه الطائرة أي رحلات لاحقة حتى الآن.

وتوضح إرشادات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أن الرمز 7700 يستخدم في حالات الطوارئ العامة التي تستدعي تنبيها عاجلا لمراقبة الحركة الجوية.