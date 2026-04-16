شهيد في القدس ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى

القدس – استُشهد اليوم الخميس فتى فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت دقو شمال مدينة القدس المحتلة، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى وجددوا اعتداءاتهم في الضفة، وأصابوا فلسطينيين اثنين بجروح.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، إن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية، وهي جهة اتصال رسمية مع إسرائيل، أبلغتها باستشهاد الطفل محمد مراد ريان (17 عاما)، خلال اقتحام جيش الاحتلال بلدة بيت دقو، بينما قالت محافظة القدس إن الجيش احتجز جثمان الشهيد.

وقالت محافظة القدس، في بيان، إن مواجهات اندلعت بالبلدة أثناء اقتحام قوات الاحتلال، وأجرت حملة مداهمات وتفتيش واسعة طالت عددا من منازل المواطنين، وانتهت باحتجاز عدد من الشبان والأهالي والتحقيق معهم، واعتقال اثنين منهم.

من جهة أخرى، أفاد مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي أن 307 مستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى اليوم الخميس على فترتين قبل وبعد الظهر.

وخلال الاقتحام أدى مستوطنون طقوسا تلمودية قرب قبة الصخرة، وبالتزامن نشر مستوطن مقطعا مصورا من اقتحامه المسجد، وعلّق محرّضا المستوطنين على استمرار الاقتحامات.

وفي السياق، تتواصل معاناة المقدسيين في ضاحية البريد ببلدة بيت حنينا، في ظل إغلاق الاحتلال الإسرائيلي شارعا حيويا يربط المنطقة بمحيطها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، حيث تفاقمت أكثر صعوبات الحياة والتنقل بفعل تلك الحواجز والمضايقات اليومية.

وجنوبي الضفة الغربية، اعتقل الاحتلال مواطنا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، بينما أتلف مستوطنون كروم عنب وحقولا زراعية في بلدة بيت أمر ومسافر يطا بالمحافظة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن جيش الاحتلال اعتقل المواطن نبيه الشرباتي من منطقة جبل أبو رمان بمدينة الخليل، بينما أطلق مستوطنون مسلحون قطعان ماشيتهم في حقول المواطنين وكروم العنب وأشجار الخوخ المثمرة في خربة القط، وأتلفوا عددا كبيرا منها.

إعلان

كما هاجم مستوطنون مسلّحون مزارعين فلسطينيين أثناء حصادهم محاصيلهم الزراعية في خلة الحمص بمسافر يطا جنوبا، ومنعوهم من الاستمرار في عملهم وأجبروهم بالقوة على مغادرة حقولهم، بعد أن سرقوا معدات يدوية ومحاصيل زراعية، وفق ما نشره الناشط المحلي أسامة مخامرة.

وفي مدينة بيت لحم، ذكرت "وفا" أن المستوطنين اقتحموا منطقة حرملة جنوب شرق المدينة، وهاجموا بالحجارة والسكاكين مركبة أثناء مرورها بالمنطقة وأصابوا مواطنين اثنين بجروح، حيث نُقل المصابان إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج ووُصفت حالتهما بالمستقرة.