شهيدان في غزة وتكذيب لمزاعم فانس عن حجم المساعدات

استُشهد شقيقان فلسطينيان وأُصيب 3 آخرون، اليوم، جراء غارة جوية وإطلاق نار للجيش الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة، حيث نفى المكتب الإعلامي الحكومي هناك ما اعتبره "ادعاءات مضللة" لنائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس بأن المساعدات التي تدخل القطاع هي "الأعلى" منذ سنوات.

وضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025 أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول جثماني الشقيقين عبد المالك وعبد الستار العطار إلى مستشفى الشفاء غربي مدينة غزة، عقب غارة نفّذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة بيت لاهيا شمالي القطاع.

وقال شهود عيان إن الغارة استهدفت منطقة تقع خارج نطاق سيطرة الجيش الإسرائيلي وفق اتفاق وقف إطلاق النار.

كما أُصيب 3 فلسطينيين بجروح متفاوتة، بينهم فتى، جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار باتجاه منازل السكان والنازحين شرقي مخيم المغازي وسط القطاع، بحسب مصادر طبية وشهود عيان.

وقبل يومين أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع. وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 765 فلسطينيا وإصابة 2140 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

حجم المساعدات

وعلى عكس ادعاءات جيه دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، لا يتجاوز متوسط دخول الشاحنات لغزة 227 شاحنة يوميا من أصل 600 مقررة بالبروتوكول الإنساني وشاحنات الوقود لا تتعدى 14% من الاحتياج الفعلي، حسبما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم.

ونفى المكتب "الادعاءات المضللة" لفانس بأن المساعدات التي تدخل القطاع هي الأعلى منذ سنوات، وأكد أن ما يدخل القطاع لا يتجاوز 37% من المقرر وفق البروتوكول الإنساني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

جاء ذلك في بيان للمكتب، ردا على ادعاء فانس خلال خطاب له في جامعة جورجيا، الثلاثاء الماضي، بأن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة حاليا تعد الأعلى خلال السنوات الخمس الماضية".

وفي البيان، أعرب المكتب عن استهجانه الشديد للتصريحات الصادرة عن فانس، ووصفها بأنها "مضللة للرأي العام الدولي، ولا تمتّ للواقع بصلة".

واعتبر أن هذه التصريحات "تعكس غيابا واضحا للاطلاع على حقيقة الأوضاع الإنسانية الكارثية، التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة". وبيّن أن "هذه الادعاءات تتناقض بشكل صارخ مع البيانات الميدانية الموثقة".

وفي هذا السياق، لفت إلى أن "الأرقام الرسمية تشير إلى أن متوسط دخول الشاحنات لا يتجاوز 227 شاحنة يوميا، في حين يبلغ الاحتياج الفعلي وفق البروتوكول الإنساني 600 شاحنة يوميا، أي بنسبة لا تتجاوز 37% من الحد الأدنى المطلوب".

وأوضح أن "ما يدخل من شاحنات الوقود لا يتعدى 14% من الاحتياج الفعلي، مما يعكس واقعا إنسانيا متدهورا، وليس تدفقا غير مسبوق للمساعدات كما زُعم".