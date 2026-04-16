شاهد.. الجيش الإسرائيلي ينسف عشرات المنازل في بنت جبيل

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقطع فيديو وصورا توثق نسفه عشرات المنازل خلال دقيقة واحدة في بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان، بادعاء أنها بنى تحتية لحزب الله.

ويظهر مقطع الفيديو تفجير المنازل في حارة قصبة عينتا في بنت جبيل، باستخدام متفجرات، كما نشر الاحتلال صورة للمنازل وهي قائمة وأخرى بعد تفجيرها وقد تحولت إلى ركام.

وقال الجيش في بيان: "تعمل قوات لواء الكوماندوز تحت قيادة الفرقة 98 على تعميق العملية البرية وتدمير البنى التحتية المعادية بجنوبي لبنان".

وأضاف: "في حارة قصبة عينتا ببنت جبيل، داهم جنود وحدة إيغوز أمس (الأربعاء) منطقة قتالية يستخدمها حزب الله"، مدعيا أنهم عثروا على عشرات الوسائل القتالية.

وتابع الجيش: "وبعد استكمال عمليات المسح والتفتيش، دمرت القوات نحو 70 بنية تحتية خلال دقيقة واحدة فقط".

ومنذ أيام، يحاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي بنت جبيل، ويعلن بوتيرة شبه يومية مقتل أو إصابة عسكريين، جراء مقاومة قوية من مقاتلي الحزب.

وأعلن حزب الله فجر الخميس استهداف دبابة ميركافا عند الأطراف الشمالية الشرقية لبنت جبيل بصاروخ موجه، وذلك أثناء التصدي لمحاولة توغل جيش الاحتلال في المدينة، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وتكتسب بنت جبيل رمزية خاصة تتجاوز أهميتها الميدانية، إذ ألقى فيها الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله، "خطاب التحرير" في 26 مايو/أيار 2000، غداة انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان إثر احتلال دام 22 عاما.

وشهدت المدينة معارك عنيفة خلال حرب عام 2006، من دون أن تتمكن القوات الإسرائيلية من السيطرة عليها.

وتقع بنت جبيل على بعد خمسة كيلومترات فقط من الحدود الإسرائيلية، وقد ظلت فترة طويلة نقطة اشتعال رمزية وإستراتيجية في المواجهات بين القوات الإسرائيلية وحزب الله.

إعلان

وأطلق نصر الله الذي اغتالته تل أبيب عام 2024، في الخطاب المذكور عبارته الشهيرة: "إسرائيل هذه… والله هي أوهن من بيت العنكبوت".

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان خلّف 2167 قتيلا و7061 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.