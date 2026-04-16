ساعات قبل الهدنة.. حزب الله يقصف حيفا وإسرائيل تدمر آخر جسور الليطاني

شهدت الساعات الأخيرة قبل سريان الهدنة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بين لبنان وإسرائيل تصعيدا لعمليات القصف المتبادلة بين حزب الله والجيش الإسرائيلي.

فقد أعلن حزب الله استهدافه مناطق إسرائيلية بالصواريخ والمسيّرات، بينما شنّت إسرائيل غارات على عدة بلدات في جنوب لبنان ودمرت جسر القاسمية الرئيسي، آخر الجسور على نهر الليطاني، مما تسبب في عزل منطقة جنوب الليطاني عن بقية أنحاء البلاد.

هجمات متبادلة

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بإطلاق 5 صواريخ من لبنان باتجاه مدينة حيفا، تم اعتراض بعضها، في حين سقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

كما ذكرت القناة الـ12 العبرية أن صاروخا سقط في مستوطنة كريات شمونة شمالي إسرائيل، دون تسجيل إصابات.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوّت في عشرات البلدات شمالي البلاد، بينها نهاريا ورأس الناقورة وشلومي.

وأفادت مراسلة الجزيرة بوقوع غارات إسرائيلية على بلدة رشاف وعلى محيط بلدة عين بعال وبلدة الغازية وبلدة دير الزهراني جنوبي لبنان.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ 24 هجوما استهدفت مستوطنات وتجمعات جنود ومواقع عسكرية إسرائيلية، إضافة إلى آليات متوغلة في جنوب لبنان.

وأوضح الحزب أن هجماته شملت 7 مستوطنات شمالي إسرائيل، و8 تجمعات لجنود إسرائيليين، فضلا عن 6 مواقع عسكرية، مؤكدا تدمير دبابات وناقلات جند خلال التصدي لقوة متوغلة.

وأعلن الحزب قصف مستوطنتي يعرا وكريات شمونة بدفعة صاروخية، مضيفا أنه استهدف بمسيّرات انقضاضية قاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة.

وفيما يتعلّق بالمواقع العسكرية، أفاد الحزب بأنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيّرة 6 مواقع، بينها 5 شمالي إسرائيل وموقع جنوبي لبنان، شملت ثكنة ليمان، وموقع هضبة العجل، وموقعي حانيتا ورأس الناقورة، ومربض مدفعية كفار غلعادي، ومرابض مدفعية مستحدثة بين بلدتي العديسة ورب ثلاثين.

وأشار الحزب إلى أنه استهدف قوة إسرائيلية متوغلة بالأسلحة الموجّهة، ما أدى إلى تدمير 4 دبابات وناقلتي جند في بلدة القنطرة.

تدمير جسر القاسمية

وأعلن الجيش اللبناني أن غارات إسرائيلية أدت إلى تدمير جسر القاسمية عند أطراف مدينة صور، مما تسبب في عزل منطقة جنوب نهر الليطاني عن بقية أنحاء البلاد، بعد استهداف جسور أخرى سابقا.

وأوضح الجيش أن الضربة أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بينهم عسكري كان ضمن وحدة متمركزة على الجسر.

وأضاف في بيان: "في سياق العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، تم استهداف جسر القاسمية البحري-صور وتدميره، بهدف فصل منطقة جنوب الليطاني عن شماله وعزلها".

وأفاد مدير مكتب الجزيرة في جنوب لبنان مازن إبراهيم بأن الجسر الذي استُهدف كان قد تعرّض لغارة سابقة قبل أيام، إلا أن القصف الأخير أدى إلى تدميره بالكامل، ما جعله خارج الخدمة نهائيا.

ويُعَد جسر القاسمية آخر شريان يربط بين ضفتي نهر الليطاني في قضاء صور، ما يعني أن المناطق الواقعة جنوب النهر باتت معزولة بشكل تام عن شماله، مع تعذر وصول المركبات أو الشاحنات أو المساعدات الإنسانية.

خسائر بشرية متصاعدة

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 29 شخصا وإصابة 124 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس/آذار إلى 2196 قتيلا و7185 جريحا، بينهم أطفال ونساء.

وأوضحت أن من بين القتلى 172 طفلا و260 امرأة، بينما بلغ عدد الجرحى من الأطفال 661، ومن النساء 1167.

ومنذ اندلاع التصعيد الحالي، خلّف القتال دمارا واسعا في مناطق جنوب لبنان، مع نزوح أكثر من مليون شخص، وفق تقديرات رسمية، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل مناطق في الجنوب، بعضها منذ عقود.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الخميس، وقف إطلاق النار في لبنان لمدّة 10 أيام.

وأضاف أنه سيدعو نتنياهو والرئيس اللبناني إلى البيت الأبيض لإجراء "أولى المحادثات الجادة بين إسرائيل ولبنان منذ عام 1983".