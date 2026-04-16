دمشق تعلن تسلُّمها كل القواعد الأمريكية في سوريا

رحّبت دمشق بـ"عملية التسليم النهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في سوريا إلى الحكومة السورية"، بينما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة "إكمال تسليم تلك القواعد للقوات السورية".

وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية ستواصل دعم جهود شركائنا لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السورية -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن التسليم جرى "بمهنية عالية وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية".

وجاء بيان الخارجية السورية عقب إعلان وزارة الدفاع أن قواتها تسلَّمت قاعدة قسرك، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقع القاعدة بين مدينتَي تل تمر والقامشلي شمال شرقي سوريا، واستخدمتها قوات التحالف الدولي منطقة تنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ومنطلقا لدوريات راقبت تحركات تنظيم الدولة الإسلامية.

ومساء الأربعاء، أفادت مصادر محلية بأن الولايات المتحدة أكملت انسحابا بدأته في فبراير/شباط الماضي من قسرك -آخر قاعدة عسكرية لها بسوريا- حيث تحرّكت عشرات الشاحنات من القاعدة اتجاه الحدود العراقية.

وقالت وزارة الخارجية إن "استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".

وأشارت إلى أن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية "يشكّل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن البنية الوطنية، وتحمُّل الدولة السورية مسؤوليتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".

ووفق الوزارة، ترى الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا "يعكس تقييما مشتركا، مفاده أن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي بسوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش، قد تغيّرت تغيّرا جوهريا".

وأضافت أن "الدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكّنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل بالتعاون مع المجتمع الدولي".