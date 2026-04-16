أخبار|سوريا

دمشق تعلن تسلُّمها كل القواعد الأمريكية في سوريا

حفظ

AL HASAKAH, SYRIA - JANUARY 24: A United States chinook helicopter lands at a prison housing ISIS members January 24, 2026 in Al Hasakah, Syria. The fate of Kurdish self-rule in northeast Syria appears increasingly imperilled after weeks of clashes between Syrian government forces and the Kurdish-led SDF, which have forced the SDF to cede large swaths of the region. The United States, which has long backed the Kurdish forces, viewing them as instrumental in the war against ISIS, has shifted its weight behind the new Syrian government, which seeks to integrate the Kurds into the national armed forces. (Photo by Ethan Swope/Getty Images)
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة قسرك ينهي وجودها في سوريا ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة (غيتي)
Published On 16/4/2026
|
آخر تحديث: 17:53 (توقيت مكة)

رحّبت دمشق بـ"عملية التسليم النهائية للمواقع العسكرية التي كانت تشغلها القوات الأمريكية في سوريا إلى الحكومة السورية"، بينما أكد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية للجزيرة "إكمال تسليم تلك القواعد للقوات السورية".

وأضاف المتحدث أن القوات الأمريكية ستواصل دعم جهود شركائنا لمكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الخارجية السورية -في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا)- إن التسليم جرى "بمهنية عالية وبالتنسيق الكامل بين الحكومتين السورية والأمريكية".

وجاء بيان الخارجية السورية عقب إعلان وزارة الدفاع أن قواتها تسلَّمت قاعدة قسرك، بعد انسحاب قوات التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتقع القاعدة بين مدينتَي تل تمر والقامشلي شمال شرقي سوريا، واستخدمتها قوات التحالف الدولي منطقة تنسيق مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ومنطلقا لدوريات راقبت تحركات تنظيم الدولة الإسلامية.

ومساء الأربعاء، أفادت مصادر محلية بأن الولايات المتحدة أكملت انسحابا بدأته في فبراير/شباط الماضي من قسرك -آخر قاعدة عسكرية لها بسوريا- حيث تحرّكت عشرات الشاحنات من القاعدة اتجاه الحدود العراقية.

وقالت وزارة الخارجية إن "استعادة الدولة السورية سيادتها على المناطق التي كانت خارج السيطرة، بما في ذلك الشمال الشرقي والمناطق الحدودية، تأتي ثمرة للجهود المتواصلة التي بذلتها الحكومة السورية لتوحيد البلاد ضمن إطار دولة واحدة".

وأشارت إلى أن اكتمال تسليم المواقع الأمريكية "يشكّل نتيجة طبيعية لنجاح عملية دمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن البنية الوطنية، وتحمُّل الدولة السورية مسؤوليتها الكاملة في مكافحة الإرهاب والتصدي للتهديدات الإقليمية على أراضيها".

ووفق الوزارة، ترى الحكومة السورية أن قرار الولايات المتحدة إنهاء مهمتها العسكرية في سوريا "يعكس تقييما مشتركا، مفاده أن الظروف التي استدعت في الأصل الوجود العسكري الأمريكي بسوريا، وهي مواجهة الصعود الإقليمي لتنظيم داعش، قد تغيّرت تغيّرا جوهريا".

إعلان

وأضافت أن "الدولة السورية باتت اليوم في وضع يُمكّنها من قيادة جهود مكافحة الإرهاب من الداخل بالتعاون مع المجتمع الدولي".

المصدر: الجزيرة + وكالات + الصحافة السورية
كيف كانت تجربتكم معنا؟
شاركنا رأيك

إعلان