حقيقة صور تفتيش المارينز الأمريكي لقاليباف والوفد الباكستاني بإسلام آباد

تداولت منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة قيل إنها من بوابة قاعة المفاوضات الأمريكية‑الإيرانية في باكستان، يزعم أنها تظهر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أثناء تفتيشه من قبل جنود من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) قبيل دخوله قاعة المفاوضات التي تجري تحت إشراف باكستان.

وادعت منشورات مرفقة بالصورة أن قناة سي إن إن (CNN) الأمريكية هي الجهة التي نشرتها.

وأثارت الصورة، التي حملت عليها نسخة مزيفة من شعار شبكة سي إن إن، جدلا واسعا على المنصات الرقمية، إذ اعتبرها البعض دليلا على "خرق السيادة" و"إهانة رسمية" للوفد الإيراني، فيما شكك آخرون في صحتها وسياقها.

غير أن التحقق من الصورة عبر البحث في أرشيف وكالات الأنباء الدولية وقواعد بيانات الصور الصحفية أظهر عدم وجود أي أثر لها في المصادر الإخبارية الموثوقة، كما لم يعثر على أي تقرير منشور على موقع سي إن إن أو منصاتها الرسمية يتناول حادثة من هذا النوع.

ويتضح أن الشعار المنسوب إلى الشبكة أضيف إلى الصورة يدويا وبأسلوب بدائي، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة عليها. كما لم تسفر عمليات البحث عن أي واقعة موثقة تظهر تفتيش محمد باقر قاليباف من قبل قوات أمريكية، سواء في باكستان أو خارجها.

وبفحص الصورة المتداولة، تبين أنها مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتندرج ضمن ما يعرف بـ"التضليل البصري" المصمّم لإثارة البلبلة السياسية في ظل التوتر الإقليمي.

وانتشرت بالتوازي صورة أخرى يزعم أنها تظهر جنودا أمريكيين يفتشون مسؤولين باكستانيين أثناء توجههم إلى محادثات السلام مع إيران التي نظمت في أبريل/نيسان الجاري.

غير أن هذه الصورة هي الأخرى تظهر مؤشرات عدة على كونها صورة منشأة بالذكاء الاصطناعي، فضلا عن غياب أي تقارير صحفية موثوقة تفيد بحدوث مثل هذا التفتيش فعليا.

ووفقا لما أورده موقع "ياهو نيوز" (Yahoo News)، فإن ما يتداول عن خضوع المسؤولين الباكستانيين لتفتيش من قوات أمريكية قبل دخولهم البلاد أو قاعات التفاوض يخالف الأعراف المعمول بها دبلوماسيا، إذ لا يسمح عادة بدخولهم بزيهم العسكري، كما لا توجد سوابق موثقة لمثل هذه الإجراءات في السياق المذكور.

وأشار التقرير إلى أن القرائن البصرية في الصور تعزز الشكوك حول مصداقيتها، من بينها: ظهور عدد من الأشخاص بملابس تجمع بشكل غير منطقي بين الزي الرسمي واللباس العسكري، أو بعناصر في الملبس والجسد لا تنسجم مع مظهرهم العام (الدوائر الحمراء).

وأيضا وجود طائرات في خلفية الصورة تحمل ملامح غير واقعية، إحداها ذات نوافذ غير منتظمة، وأخرى تفتقد للنافذة الأمامية (الدوائر الخضراء).

وأخيرا استخدام أدوات غير واضحة الهوية في عملية التفتيش المزعومة للمسؤولين الحكوميين (الدوائر الصفراء).

وتشير هذه العناصر مجتمعة إلى أن الصور المتداولة ليست توثيقا لحدث حقيقي، بل نماذج من محتوى بصري مضلل يستغل في تضخيم السجالات السياسية وإثارة الشكوك حول طبيعة العلاقات بين الأطراف المعنية وحدود سيادتها الوطنية.