أعلن حزب الله اللبناني منذ الساعات الأولى من اليوم الخميس تنفيذ سلسلة من العمليات استهدفت مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال قبالة حدود لبنان الجنوبية وشمال إسرائيل، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة، في حين كثف الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية مستهدفا بلدات عديدة في عمق الجنوب اللبناني.

وفي بيانات متلاحقة أصدرها الإعلام الحربي، أعلن حزب الله وقوع اشتباكات عنيفة بين مقاتليه وقوة إسرائيلية حاولت التقدم من جهة بلدة الطيبة باتجاه منطقة الخزان في بلدة القنطرة، مما أدى إلى تدمير 4 دبابات إسرائيلية وناقلتي جند، بحسب بيان للحزب.

وفي تطور آخر قال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية عند الأطراف الشمالية الشرقية من مدينة بنت جبيل بصاروخ موجّه و"حققوا إصابة مؤكدة".

كما أعلن حزب الله استهداف مستوطنات كرمئيل وبكيعين وكريات شمونة وكفار غلعادي ومسغاف عام ومرغليوت وموقع هضبة العجل شمال مستوطنة كفاريوفال ورادار للاتصالات في ثكنة كتسافيا في الجولان السوري المحتل بهجمات صاروخية.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) بتجدد الاشتباكات "العنيفة" صباح الخميس في مدينة بنت جبيل، بين عناصر من حزب الله وقوات الاحتلال، خاصة عند محور الملعب، في حين تشهد مداخل المدينة ومحور المهنية اشتباكات متقطعة.

المسيّرات الانقضاضية

وفي هجمات أخرى، أعلن الحزب استهداف موقع حانيتا وثكنة ليمان شمال مستوطنة نهاريا وقاعدة لوجستية للفرقة 146 من جيش الاحتلال شرق مدينة نهاريا ومستوطنة غعتون بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

وأكد الحزب في بياناته أن عملياته العسكرية ضد الاحتلال مستمرة إلى أن "يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا".

وتزامنًا مع إعلانات حزب الله، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات مسغاف عام ومرغليوت بالجليل الأعلى وكرميئيل وكريات شمونة ومحيطها، إثر رصد إطلاق صواريخ من لبنان.

قصف إسرائيلي لجنوب لبنان

في المقابل، أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا مدفعيا من الجيش الإسرائيلي استهدف أطراف بلدات كفرتبنيت والنبطية الفوقا وأرنون جنوبي لبنان. كما أغارت قوات الاحتلال على بلدة فرون.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) إن الطيران الحربي الإسرائيلي شن فجرا غارة على بلدة تبنين، تسببت في أضرار جسيمة في المستشفى.

وقال مدير مستشفى تبنين الدكتور محمد حمود إن الغارة على محيط المستشفى تسببت في أضرار جسيمة في المبنى. وكانت الغارة قد استهدفت مبنى تجاريا بالقرب من المستشفى، وأدت إلى اندلاع حريق فيه، بحسب الوكالة.

كذلك استهدف الاحتلال فجرا مكتبا لإحدى المنظمات الفلسطينية في مخيم برج الشمالي. وأفادت مراسلة الوكالة في مرجعيون بأن الطيران أغار ليلا على بلدة الخيام ودبين بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة.

وفي حاصبيا، أفاد مراسل الوكالة بمقتل المواطن فريز أبو قيس جراء الغارة التي استهدفت منزله فجرا في بلدة الهبارية بقضاء حاصبيا.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على وادي شبيل في القطراني في منطقة جزين، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن القطراني والسريرة.

ودعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان منطقة جنوب نهر الزهراني في لبنان إلى الانتقال إلى شمال النهر، محذرا من أن البقاء في المنطقة قد يعرض حياتهم للخطر، ومؤكدا مواصلة تنفيذ غارات مكثفة على ما وصفه بنشاطات حزب الله في المنطقة.

ولاحقا أفاد مراسل الجزيرة بأن غارة إسرائيلية دمرت جسر القاسمية، آخر جسر يربط ضفتي نهر الليطاني في قضاء صور جنوبي لبنان.

قتلى وجرحى

وقالت الوكالة إن طيران الاحتلال استهدف دراجة نارية في منطقة القاسمية ما أدى إلى مقتل سائقها وهو سوري الجنسية. كما قُتل شخص آخر في استهداف إسرائيلي لدراجة نارية عند مفترق بلدة كفروة على أوتوستراد حبوش – النبطية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي ورشة عمال سوريين قرب القاسمية، ما أدى إلى إصابة أكثر من 15 شخصا، وتعمل فرق الدفاع المدني على نقل المصابين الى مستشفيات صور، بحسب الوكالة.

كما أصيب 3 عمال سوريين في غارة إسرائيلية على أحد بساتين منطقة الواسطة.

توسيع المنطقة الأمنية

في سياق متصل، أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش بتوسيع المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، في ظل استمرار القتال مع حزب الله، وفق ما أعلن مكتبه في وقت متأخر من مساء الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تواصل إسرائيل مفاوضاتها مع لبنان، وقد ناقش المجلس الأمني المصغر احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار خلال اجتماع الأربعاء، الذي انتهى دون اتخاذ قرار، بحسب تقارير إعلامية.

وأضاف نتنياهو أن المنطقة الأمنية ستوسع أيضا شرقا باتجاه سفوح جبل الشيخ، بهدف دعم المجتمعات الدرزية، وتمتد هذه السلسلة الجبلية على طول الحدود السورية اللبنانية وتصل إلى هضبة الجولان التي ضمتها إسرائيل.

وعقد ممثلون عن إسرائيل ولبنان محادثات سياسية مباشرة في واشنطن، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ عقود. وقال نتنياهو إن هذه المحادثات تهدف إلى نزع سلاح حزب الله وتحقيق سلام دائم.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن قادة إسرائيل ولبنان سيتحدثون مباشرة الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من 3 عقود.

ولم يذكر ترمب تفاصيل إضافية عن اللقاء المرتقب ولا أسماء الزعماء المشاركين فيه.

"وجوب" شمول لبنان بالهدنة

في سياق متصل، شدد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ونظيره الإيراني محمد باقر قاليباف، الخميس، على "وجوب" شمول لبنان بالهدنة بين واشنطن وطهران.

وقال مكتب بري إن الأخير تلقى اتصالا هاتفيا من قاليباف تداولا خلاله آخر تطورات الأوضاع في المنطقة ولبنان، ولا سيما في الجنوب اللبناني.

"السلطات اللبنانية وحدها"

كما جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون، الخميس، التأكيد على أن التفاوض مع إسرائيل تتولاه "السلطات اللبنانية وحدها".

وفي وقت سابق الخميس، التقى عون مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش نيكولاس فالكونر، بحسب بيان للرئاسة اللبنانية.

وشدد عون، خلال اللقاء، على أن وقف إطلاق النار الذي يطالب به لبنان مع إسرائيل سيكون المدخل الطبيعي للمفاوضات المباشرة بين البلدين، وفقا للمبادرة الرئاسية التفاوضية.

وتأتي هذه التطورات بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته العنيفة على لبنان منذ 2 مارس/آذار الماضي، مخلفا 2167 قتيلا و7061 جريحا وأكثر من مليون نازح، بحسب أحدث معطيات رسمية.