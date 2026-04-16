جنوب أفريقيا تغازل واشنطن وترسل لها سفيرا من حقبة الفصل العنصري

عينت جنوب أفريقيا المفاوض السابق رولف ماير (78 عاما) سفيرا لها لدى الولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة قد يفهم منها أنها رسالة دبلوماسية إلى واشنطن مفادها أن بريتوريا تسعى إلى طي صفحة توترات حادة اعترضت مسار العلاقات الثنائية خلال العام الماضي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق بالغ الحساسية، إذ ظلت جنوب أفريقيا دون تمثيل دبلوماسي في العاصمة الأمريكية منذ مارس/آذار 2025، حين أقدمت إدارة الرئيس دونالد ترامب على طرد السفير إبراهيم رسول، على خلفية تصريحات انتقد فيها حركة "اجعل أمريكا عظيمة مجددا" (ماغا). وقد شن وزير الخارجية ماركو روبيو هجوما حادا على رسول عبر منصات التواصل الاجتماعي، واصفا إياه بأنه "سياسي يحرض على العنصرية" ويكن العداء للولايات المتحدة ولترامب.

من وزير في نظام الفصل العنصري إلى مهندس التحول الديمقراطي

لا يحمل رولف ماير ملفا دبلوماسيا اعتياديا، فهذا رجل الذي ينتمي إلى الأقلية البيضاء الأفريكانية، كان في مرحلة من حياته وزيرا في حكومة حزب الوطنيين إبان نظام الفصل العنصري، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز مهندسي انهياره.

وفي مطلع تسعينيات القرن الماضي، حين كانت جنوب أفريقيا تتأرجح على حافة الانهيار، جلس ماير كبيرا للمفاوضين عن حزب الوطنيين في محادثات تاريخية مع حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، أسفرت عن وضع الأسس الدستورية لجنوب أفريقيا الديمقراطية، وفتحت الطريق أمام أول انتخابات حرة في تاريخ البلاد عام 1994. وكان جالسا في الجانب الآخر من طاولة المفاوضات ذاتها رجل يشغل اليوم رئاسة البلاد، هو سيريل رامافوزا.

ومنذ ذلك الحين، لم يتوقف ماير عن رسم معالم مساره السياسي بشكل مفاجئ، ففي عام 2006 انتسب إلى المؤتمر الوطني الأفريقي، الحزب ذاته الذي كان يجلس في مواجهته على طاولة التفاوض.

توترات متراكمة ومهمة عسيرة

يصل ماير إلى واشنطن وهو يحمل ثقل ملفات شائكة تراكمت بين البلدين. فقد جمدت إدارة ترامب معظم المساعدات الأمريكية لجنوب أفريقيا في أعقاب الدعوى التي رفعتها بريتوريا أمام محكمة العدل الدولية بشأن الحرب على غزة، فضلا عن الجدل المثار حول قانون إصلاح ملكية الأراضي الذي يهدف إلى معالجة تشوهات الحقبة العنصرية في توزيع الثروة. وزاد من تعقيد المشهد إطلاق ترامب برنامجا لاستقبال اللاجئين من البيض الجنوب أفريقيين، بدعوى تعرضهم لاضطهاد تقوده الحكومة، وهو ما ترفضه بريتوريا جملة وتفصيلا.

وبحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون الجنوب أفريقية، فإن تعيين ماير يعد مؤشرا على رغبة بريتوريا الجادة في تهدئة الأجواء وإعادة بناء جسور الثقة مع واشنطن.

ومن المقرر أن يتسلم ماير مهام منصبه الجديد فور استكمال البروتوكولات الدبلوماسية اللازمة في العاصمة الأمريكية، وفق ما أفاد به مكتب الرئيس رامافوزا.