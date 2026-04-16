بعد 4 أشهر من الاعتراف.. إسرائيل تعيّن سفيرا لها في "أرض الصومال"

أعلنت إسرائيل -مساء الأربعاء- تعيين أول سفير لها في إقليم "أرض الصومال" الانفصالي غير المعترف به دوليا، بعد إعلانها الاعتراف بالإقليم في ديسمبر/كانون الأول 2025.

وقالت الخارجية الإسرائيلية -في بيان- إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم -الذي يشغل حاليا منصب السفير الاقتصادي المتنقل لدى قارة أفريقيا- سفيرا غير مقيم لدى "أرض الصومال".

ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر هذا التعيين أمام الحكومة للمصادقة عليه، وفقا للبيان.

وسبق أن شغل لوتيم منصب سفير لدى كل من كينيا وأذربيجان وكازاخستان، بحسب هيئة البث الإسرائيلية.

وأعلن الإقليم الانفصالي -في فبراير/شباط الماضي- تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى تل أبيب.

ولم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي باستثناء الإسرائيلي، ويتصرف كأنه كيان مستقل إداريا وسياسيا وأمنيا.

وأثار الاعتراف الإسرائيلي انتقادات حادّة من جانب جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي تشدّد على سيادة الصومال الذي يشهد حربا واضطرابات.

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود -عقب القرار الإسرائيلي نهاية العام الماضي- إن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي قَبِل 3 شروط من إسرائيل، وهي "إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية على خليج عدن، والانضمام إلى الاتفاقات الإبراهيمية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل"، على حد قوله.

ونقلت القناة الـ14 الإسرائيلية -في حينه- أن إقليم "أرض الصومال" الانفصالي قد يسمح لإسرائيل باستخدام مناطق محددة على أراضيه لأغراض عسكرية تشمل إنشاء منشآت دفاعية.