بذريعة "الإرهاب".. غارات أمريكية تستهدف سفنا في المحيط الهادي

أعلن الجيش الأمريكي عن استهداف سفن شرق المحيط الهادي خلال الأيام الماضية، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها، وذلك بزعم أنها تنتمي لـ"منظمات إرهابية"، دون أن يكشف عن تلك المنظمات أو هوية السفن أو أي تفاصيل.

ونشرت القيادة الجنوبية الأمريكية، اليوم الخميس، تسجيلا مصورا لما قالت إنه استهداف لسفينة في شرق المحيط الهادي وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وذكر الجيش الأمريكي أنه جرى استهداف السفينة، أمس الأربعاء، قائلا إن "منظمات مصنفة إرهابية" تقوم بتشغيلها، دون أن يذكر اسم هذه المنظمات.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية إن الضربة لم تسفر عن إصابات في صفوف القوات الأمريكية، ووصفت القتلى بأنهم "إرهابيون متورطون في تجارة المخدرات"، دون ذكر تفاصيل.

وقبل ذلك بيوم، أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، أنه وجه ضربة لسفينة في شرق المحيط الهادي، فقتل 4 أشخاص.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من إعلان الجيش عن مقتل شخصين في غارة جوية أخرى في شرق المحيط الهادي.

وتقع منطقة شرق المحيط الهادي على طول السواحل الغربية لقارتي أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وتمتد من جنوب ألاسكا إلى أرخبيل تييرا ديل فويغو في تشيلي.