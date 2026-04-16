المجر.. ماجار يطالب الرئيس بالتنحي بعد هزيمة حليفه أوربان

قال زعيم حزب "تيسا" الفائز في الانتخابات المجرية بيتر ماجار إنه أبلغ الرئيس تاماش سوليوك بضرورة الاستقالة عقب هزيمة حليفه السابق رئيس الوزراء فيكتور أوربان في الانتخابات التشريعية.

جاء ذلك في تصريحات ماجار للصحفيين الأربعاء عقب لقائه مع الرئيس سوليوك في قصر شاندور بالعاصمة بودابست.

والاثنين الماضي، أعلن ماجار فوزه في الانتخابات العامة التي جرت في المجر في مواجهة أوربان الذي حكم البلاد منذ 16 عاما.

وأضاف ماجار أنه وجّه هذا المطلب إلى سوليوك خلال اجتماع ناقشا فيه الدعوة إلى انعقاد البرلمان الجديد، وأضاف لقد "كرّرت له أنه -في نظري وفي نظر الشعب المجري- غير جدير بتجسيد وحدة الأمّة المجرية، وغير قادر على ضمان احترام سيادة القانون".

وأوضح أن البرلمان الجديد سيجتمع على الأرجح في 6 أو 7 مايو/أيار.

وقال ماجار -الذي كان عضوا سابقا في الحزب الحاكم وتحول إلى منتقد له- إن سوليوك "غير ملائم معنويا للمنصب"، مشيرا إلى أنه "يتعين على جميع المعيَّنين من أوربان -من الرئيس إلى كبير ممثلي الادعاء وكبار القضاة- الاستقالة أو سيواجهون العزل" بمجرد تولي حكومته المنصب بأغلبية تقدر الثلثين في البرلمان، مما يتيح لها إعادة كتابة الدستور.

يشار إلى أنه يقع على عاتق سوليوك مسؤولية دستورية هي المساعدة في تشكيل حكومة جديدة، وقد قال إنه سيُجري مباحثات مع قادة الأحزاب البرلمانية.

وأعلن سوليوك -عبر فيسبوك- أنه سيقترح "رسميا" خلال هذه الجلسة تسمية ماجار لمنصب رئيس الوزراء، مضيفا أن مشاورات ستبدأ -اعتبارا من الجمعة- بين قادة الأحزاب الذي انتُخبوا أعضاء في البرلمان.