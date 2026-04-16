الشرع يلتقي مظلوم عبدي لاستكمال دمج "قسد" في مؤسسات الدولة

التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الخميس، قادة من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) لبحث استكمال عملية دمج التنظيم في مؤسسات الدولة.

وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن ‏‏الشرع استقبل في دمشق، مظلوم عبدي قائد "قسد" والقيادية بالتنظيم إلهام أحمد، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني والمبعوث الرئاسي زياد العايش.

وأوضحت الوكالة أن اللقاء يأتي لبحث تنفيذ اتفاق الـ29 من يناير/كانون الثاني واستكمال "عملية الدمج في مؤسسات الدولة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الحكومة السورية التوصل إلى اتفاق شامل مع "قسد"، يهدف إلى إنهاء حالة الانقسام في البلاد وتأسيس مرحلة جديدة من الاندماج.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت، الثلاثاء، بدء تنفيذ اتفاق شامل مع "قسد" يقضي بإعادة ملف الاعتقال في شرق البلاد إلى مؤسسات الدولة، عبر مسار مزدوج يشمل الإفراج عن الموقوفين وتسليم السجون تدريجيا.

وقال المتحدث باسم الفريق الرئاسي، أحمد الهلالي إن 1500 معتقل أُفرج عنهم حتى الآن على أربع دفعات من سجون "قسد"، مؤكدا أن مراكز الاحتجاز في الحسكة ومناطق أخرى "في طريقها للانتقال إلى إشراف وزارتي العدل والداخلية"، في خطوة تستهدف إنهاء أي اعتقال خارج الأطر القانونية الرسمية.

القبض على "خلية متورطة في اغتيالات"

في سياق آخر، أعلنت السلطات السورية، الخميس، القبض على خلية قالت إنها تابعة لتنظيم الدولة بمحافظة حلب شمالي البلاد "متورطة في اغتيالات".

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر بوزارة الداخلية -لم تسمّه- قوله إن القبض على الخلية جاء خلال عملية أمنية مشتركة بين وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات العامة شرق حلب.

وأفادت الوكالة بأنه خلال العملية تمت "مصادرة أسلحة حربية وذخائر كانت بحوزة أفراد الخلية بهدف استخدامها في تنفيذ أنشطة إرهابية".

المصدر أضاف للوكالة أن "الخلية متورطة في تنفيذ هجمات إرهابية، شملت عمليات اغتيال (لم يتطرق لضحاياها) واستهدافات مباشرة لعناصر أمنية وعسكرية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انضمت سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي تشكل بقيادة الولايات المتحدة عام 2014.