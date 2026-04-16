أرقام صادمة لكلفة الحرب على الأطفال في السودان

حذرت منظمات أممية من تصاعد غير مسبوق في الأزمة الإنسانية في السودان، خاصة في أوساط الأطفال والأمهات، في ظل استمرار الحرب منذ أبريل/نيسان 2023 دون مؤشرات على حسم عسكري قريب.

وكشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أن نحو 4300 طفل قُتلوا أو أصيبوا بإعاقات منذ اندلاع الحرب، في مؤشر خطير على حجم الخسائر البشرية في صفوف الفئات الأكثر هشاشة.

وأوضحت المنظمة أن 78% من إصابات الأطفال نجمت عن الاستهداف بالطائرات المسيّرة، مما يعكس تصاعد استخدام هذا النوع من الأسلحة في النزاع.

انتهاكات جسيمة

وأفادت اليونيسيف بأن الأمم المتحدة وثّقت أكثر من 5700 انتهاك جسيم بحق الأطفال، تركز معظمها في إقليميْ دارفور (غرب) وكردفان (وسط)، حيث تشهد هذه المناطق أعنف المواجهات.

كما سجل الربع الأول من العام الجاري مقتل 160 طفلا وإصابة عشرات آخرين بجروح بليغة، مما يشير إلى استمرار التدهور رغم مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب.

وفي سياق متصل، حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال" من ارتفاع معدل وفيات الأمهات في السودان إلى 12% خلال العام الجاري، في ظل انهيار النظام الصحي وتراجع الخدمات الأساسية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، كما تسببت في مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميا.