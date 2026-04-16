الإمارات تستدعي القائم بالأعمال العراقي وتسلّمه مذكرة احتجاج

استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائم بأعمال سفارة العراق، وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية "إزاء الاعتداءات الإرهابية التي تنطلق من أراضي العراق".

وقالت الخارجية الإماراتية -في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية (وام)- إنها استدعت القائم بالأعمال العراقي عمر العبيدي، وأبلغته "إدانة واستنكار دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات ورفضها المطلق لاستمرار الاعتداءات الإرهابية الآثمة المنطلقة من الأراضي العراقية، والتي تنفذها فصائل ومليشيات وجماعات مسلحة إرهابية موالية لإيران".

وأضاف البيان أن تلك الاعتداءات "استهدفت عددا من المنشآت الحيوية في دول مجلس التعاون، في انتهاك صارخ لسيادتها ولمجالها الجوي وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة".

وشددت مذكرة الاحتجاج -التي قام بتسليمها مدير إدارة الشؤون العربية بالوزارة أحمد جمعة المراشدة- على أن استمرار هذه الاعتداءات على الدول الخليجية ودول المنطقة يهدد استقرار المنطقة ويقوّض المساعي الدولية لتعزيز الأمن والاستقرار.

ودعت المذكرة الحكومة العراقية للالتزام بـ"وقف ومنع كافة الأعمال العدائية الصادرة من أراضيها والموجهة نحو دول الخليج ودول المنطقة.. بما ينسجم مع القوانين والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة".

والأحد، استدعت وزارة الخارجية السعودية سفيرة العراق لدى الرياض صفية السهيل، لإبلاغها احتجاجا على اعتداءات طالت المملكة ودول الخليج انطلاقا من الأراضي العراقية، وفقا للوزارة .

وشنت إيران هجمات على دول الخليج، خلال نحو 40 يوما من التصعيد المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على طهران، قبل بدء هدنة لمدة أسبوعين في 8 أبريل/نيسان الجاري.