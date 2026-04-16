إيران تعلن اعتقال 4 من "عملاء الموساد"

اعتقل الحرس الثوري الإيراني 4 عملاء مرتبطين بجهاز الموساد الإسرائيلي، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" على موقعها الإلكتروني باللغة العربية اليوم الخميس.

وذكرت الوكالة أن "المعتقلين زودوا ضباط استخبارات الموساد بصور لبعض المواقع العسكرية والأمنية الحساسة والمهمة على الإنترنت خلال الحرب المفروضة الثالثة" التي بدأت بضربات أمريكية إسرائيلية على الجمهورية الإسلامية في 28 فبراير/شباط الماضي.

وأُوقف المعتقلون الأربعة في محافظة جيلان التي تقع على حدود بحر قزوين، بحسب "إرنا"، لكنها لم تذكر تاريخ القبض عليهم.

وتعلن إيران بانتظام عمليات توقيف وإعدام لأشخاص متهمين بالتجسس، وقبل حوالي شهر أعلنت السلطات الإيرانية شن حملة اعتقالات واسعة في صفوف من تصفهم بالخونة والعملاء، وسط تصاعد التوتر بعد استهداف قيادات إيرانية أمنية وعسكرية وسياسية بارزة.

وخلال الأشهر الأخيرة، أعلنت السلطات الإيرانية تنفيذ سلسلة اعتقالات وأحكام بالإعدام بحق أشخاص أُدينوا بالتجسس لصالح إسرائيل، كما أقر البرلمان الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قانونا جديدا يشدد العقوبات على المتهمين بالتعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الأمريكية والإسرائيلية.