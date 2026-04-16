أمير قطر يلتقي رئيس وزراء باكستان في الدوحة

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الخميس، وذلك خلال اجتماع عُقد في الديوان الأميري بالدوحة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر بحث مع شريف مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب أمير قطر عن تقديره للدور الذي تقوم به باكستان في "دعم المساعي لخفض التصعيد، وتعزيز الحوار الدبلوماسي بما يخدم الأمن والسلم الإقليميين".

وتقود باكستان الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، وتكثّف جهودها حاليا لعقد جولة ثانية من المباحثات بين واشنطن وطهران.

ووصل شريف الخميس إلى الدوحة قادما من السعودية، على ما أفاد مكتبه.

من جانبه، جدد رئيس الوزراء الباكستاني إدانة بلاده للهجمات التي استهدفت دولة قطر ودول المنطقة، مؤكدا "تضامن باكستان الكامل ودعمها لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية سيادتها وصون أمنها واستقرارها".

وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، "ضرورة دعم مسار التهدئة وتعزيز التنسيق الدولي لضمان أمن واستقرار المنطقة، لا سيما الحفاظ على انسيابية سلاسل إمداد الطاقة عبر الممرات البحرية الحيوية".

كما جرى، خلال الاجتماع، "استعراض علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وسبل تطويرها، وبما يعزز الشراكة بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الثنائي".

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء الباكستاني لاحقا إلى تركيا، المحطة الأخيرة في جولته التي تستمر أربعة أيام، وتأتي عقب استضافة إسلام آباد في نهاية الأسبوع الماضي، محادثات رفيعة المستوى بين وفدين أمريكي وإيراني.

وأخفقت المحادثات في التوصل إلى اتفاق يضع حدا نهائيا للحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط. وردّت طهران بإطلاق وابل من الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل ودول خليجية، وإغلاق مضيق هرمز عمليا أمام حركة الملاحة.