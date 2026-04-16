أمير قطر يتلقى اتصالا من ترمب ويشدد على خفض التصعيد بالمنطقة

تلقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بحثا فيه خفض التصعيد وضمان استقرار أسواق الطاقة.

وقال الديوان الأميري في دولة قطر -في بيان- إن أمير قطر أكد للرئيس ترمب دور قطر كشريك موثوق به في دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستمرارها في الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الدوليين.

وأضاف البيان أن أمير قطر شدد للرئيس الأمريكي على أهمية تكثيف الجهود الدولية لتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، مؤكدا أهمية اعتماد الوسائل الدبلوماسية كسبيل رئيسي لمعالجة الأزمات.

ومن جهته، أعرب ترمب عن تقدير بلاده لدور قطر في الوساطة الإقليمية، وأكد حرص بلاده على التنسيق مع دولة قطر بشأن أمن الطاقة واستقرار الأسواق.