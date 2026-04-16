ألغام إيرانية تنفجر في سفن أمريكية في هرمز.. ما الحقيقة؟

حصدت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل ملايين المشاهدات، وتُظهر انفجارات لسفن قيل إنها ناجمة عن ألغام بحرية زرعتها إيران في الخليج العربي.

ويظهر في هذه المقاطع بحارة من جنسيات مختلفة وهم يوثقون المشهد عبر بث مباشر، ما أضفى على الرواية المتداولة قدرا من المصداقية لدى المتابعين.

وانتشرت الفيديوهات بصيغ متعددة ومرفقة بتعليقات تؤكد وقوع هجمات بحرية حديثة في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد التوتر العسكري.

هذا الانتشار السريع ساهم في تضخيم الرواية، خاصة مع اعتماد المقاطع على زوايا تصوير درامية وصوتيات توحي بوقوع حدث ميداني حقيقي في عرض البحر.

غير أن عملية التحقق كشفت أن هذه المقاطع مولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا تعكس وقائع حقيقية.

وأظهر التحليل وجود تشوهات واضحة في حركة الأجسام، خصوصا في تفاعل الماء مع الانفجارات، إلى جانب عدم انتظام الصوت وتزامنه مع الصورة.

كما أظهر التحقق عيوبا بصرية متكررة في تفاصيل السفن والوجوه. ومن أبرز المؤشرات ظهور لافتة ضوئية تشبه لوحات الطرق السريعة، وهو عنصر غير منطقي في بيئة بحرية مفتوحة.

ويعزز نفي صحة هذه المزاعم غياب أي مؤشرات رسمية على وقوع حادث بحري في المنطقة، إذ لم تصدر جهات مراقبة الملاحة الدولية، مثل هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أي تحذيرات ملاحية أو تقارير عن استهداف سفن في توقيت انتشار المقاطع.

كما لم تعلن القيادة الأمريكية (CENTCOM) عن تسجيل أي هجوم من هذا النوع، رغم أن حوادث بهذا الحجم، خصوصا في ممر حيوي كمضيق هرمز، تستدعي عادة تنبيهات فورية للسفن وتحديثات أمنية عاجلة. ويشكل هذا الغياب مؤشرا قويا على أن الرواية المتداولة لا تستند إلى وقائع ميدانية حقيقية.

ويتزامن هذا المشهد البحري المعقد مع تصعيد سياسي وعسكري بين واشنطن وطهران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، يشمل السفن التجارية بمختلف جنسياتها.

وتؤكد المصادر الأمريكية أن حصار الموانئ الإيرانية عملية كبيرة، إذ يشير الجيش الأمريكي إلى أن أكثر من 10 آلاف من جنوده يشاركون فيها بمن فيهم مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة، إلى جانب أكثر من 15 سفينة حربية وعشرات الطائرات، وفق "وول ستريت جورنال" .