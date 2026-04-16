أغلبية الديمقراطيين في مجلس الشيوخ ترفض بيع أسلحة لإسرائيل

قال مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد إن "أيا من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في الولايات المتحدة -والمصنفين كمرشحين محتملين للرئاسة- لم يصوتوا لصالح بيع أسلحة لإسرائيل".

وأضاف رافيد -في منشور له على منصة "إكس"- أن 36 من أصل 47 عضوا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ صوّتوا ضد تزويد الجيش الإسرائيلي بالقنابل، كما صوّت 40 عضوا ديمقراطيا من أصل 47، ضد تزويد إسرائيل بجرافات عسكرية.

وبدورها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن النواب الجمهوريين صوتوا بالإجماع ضد مساعي الديمقراطيين لحظر بيع القنابل التي تزن 1000 رطل والجرافات العسكرية إلى إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أن السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز قال -خلال جلسة مجلس الشيوخ إنه "بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم تكن غزة كافية، ولم يكن الهجوم على إيران كافيا، وهو يشن الآن حربا شاملة ضد لبنان".

قلق إسرائيلي

وفي سياق متصل، حذرت الكاتبة الإسرائيلية تسيبي شميلوفيتش -التي تعيش في نيويورك– في مقالها بصحيفة يديعوت أحرونوت تحت عنوان "وضع إسرائيل في الولايات المتحدة أكثر صعوبة مما تتخيل"، من أن التدهور في مكانة إسرائيل في الغرب لا يقتصر على أوروبا، بل يشمل أيضا العمق الأمريكي الذي لطالما اعتبرته إسرائيل ركيزتها الأهم.

وكتبت شميلوفيتش أن هذا التراجع ليس طارئا، بل هو "تتويج لعملية استمرت قرابة 20 عاما دون أي محاولة لوقفها".

وتستند شميلوفيتش إلى استطلاع لمركز بيو، تقول إنه أظهر أن 60% من الأمريكيين لديهم رأي سلبي تجاه إسرائيل "بمن فيهم 41% من الجمهوريين"، وتصف هذه النتيجة بأنها "كارثة بكل المقاييس".

وتعتبر أن الأخطر من ذلك هو التحول داخل الأجيال الجمهورية الشابة، إذ تشير إلى أن 57% من الجمهوريين -بين 18 و49 عاما- باتوا يحملون رأيا سلبيا تجاه إسرائيل، مما يعني أن التآكل لم يعد محصورا في أوساط الليبراليين أو الديمقراطيين فقط.