أضرار واسعة في مقر للحرس الثوري ومجمع صناعات دفاعية بإيران

أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة التقطت في 11 أبريل/نيسان الجاري أضرارا واسعة داخل مقر تابع لفرقة ثار الله 41 المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني في محافظة كرمان، ما أدى إلى تغيرات واضحة في معالم الموقع.

وبحسب المقارنة البصرية بين الصور المرجعية السابقة والصور الحديثة، يبدو أن ما لا يقل عن 20 ثكنة ومبنى داخل المقر تعرضت للتدمير أو التضرر الشديد، مع رصد انهيار كامل في عدد من المباني الإدارية والسكنية وتحولها إلى ركام.

ويكتسب هذا المقر أهمية خاصة، إذ تعد فرقة ثار الله 41 من أبرز تشكيلات الحرس الثوري في جنوب شرقي إيران، وارتبط اسمها تاريخيا بقاسم سليماني الذي قادها خلال الحرب العراقية الإيرانية قبل انتقاله لاحقا إلى مناصب عليا داخل الحرس الثوري.

وتتجاوز مهام هذه الفرقة النطاق المحلي لتشمل تأمين الحدود المشتركة والإشراف على عمليات لوجستية معقدة.

وفي سياق متصل، أظهرت صور أقمار صناعية عالية الدقة التقطت في 10 أبريل/نيسان أضرارا واضحة داخل مجمع رجا شيمي للصناعات الكيميائية المرتبط بوزارة الدفاع الإيرانية في منطقة صفادشت غرب طهران.

وبحسب التحليل والمقارنة البصرية، تركزت أبرز آثار الأضرار في القطاع الجنوبي الشرقي من المجمع، حيث بدت عدة مبان ومنشآت داخلية وقد دمرت بالكامل، مع ظهور أضرار جزئية في مبان أخرى.

كما رصدت أضرار في الجهة الشمالية الشرقية من الموقع داخل ساحة بعيدة نسبيا عن الكتلة الرئيسية للمصنع، حيث تظهر تغيرات على المنشآت والتجهيزات الداخلية وأضرار هيكلية واضحة.

وفي الجهة الغربية، تكشف المقارنة كذلك عن أضرار وتغيرات في عدد من المنشآت القريبة من الطريق الداخلي، ما يشير إلى أن الضربات طالت عدة قطاعات متفرقة داخل المجمع.

ولم تعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران تقاس بعدد الضربات المعلنة أو البيانات الرسمية، بل بما تتركه من بصمات صامتة يمكن رصدها من الفضاء.

فمنذ أواخر فبراير/شباط 2026، دخل الصراع مرحلة جديدة تقوم على الضربات الدقيقة، والإنكار المتبادل، وإدارة التصعيد دون الانزلاق إلى حرب شاملة.