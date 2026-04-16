أسراب نحل تثير الذعر في جنوب إسرائيل وتشل الحركة.. ما قصتها؟

تداول إسرائيليون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق انتشار أسراب كثيفة من النحل في مدينة نتيفوت جنوب إسرائيل، مما تسبب في حالة من القلق بين السكان واتخاذ إجراءات احترازية داخل أحد المجمعات التجارية.

وأفاد وسائل إعلام إسرائيلية وشهود عيان بأن عشرات الآلاف من النحل انتشرت في محيط مركز تجاري خلال الساعات الماضية، مما دفع عددا من أصحاب المحال إلى إغلاق الأبواب والنوافذ بشكل مؤقت، تجنبا لأي احتكاك مباشر مع الأسراب.

وبحسب الروايات المتداولة، تمركز سرب كبير من النحل في الموقع، مما أدى إلى حالة من الارتباك والخوف بين الموجودين، دون ورود تقارير عن إصابات حتى الآن.

ودعت الجهات المحلية الجمهور إلى الابتعاد عن المنطقة وتجنب الاقتراب منها لحين تعامل المختصين مع الوضع.

من جانبها، أكدت إدارة مجمع "تسيم أوربان" أن سرب النحل رُصد بالفعل، مشيرة إلى أن نحالا مختصا استُدعي للتعامل مع الحالة بشكل آمن، والعمل على نقل السرب دون التسبب بأضرار.

وكشفت عملية التحقق أن هذه الحادثة تأتي في سياق ظواهر موسمية معروفة، حيث تنتقل أسراب النحل بحثا عن بيئات جديدة، مما يؤدي أحيانا إلى ظهورها المفاجئ داخل مناطق سكنية أو تجارية.

ورغم الطابع الطبيعي للحادثة، فإن حجم التفاعل والخوف الذي رافقها يعكس سياقا نفسيا أوسع يعيشه سكان جنوب إسرائيل.

ففي منطقة اعتادت على صفارات الإنذار والتحذيرات الأمنية، قد تتحول أي حركة غير مألوفة في السماء إلى مصدر قلق فوري.

هذه الحالة من "التحفز النفسي" تجعل الاستجابة للظواهر الطبيعية أكثر حدة، إذ يتم تفسيرها أحيانا ضمن إطار التهديد، حتى وإن كانت مجرد سلوك بيئي اعتيادي.

ونشر مربي النحل "إيلي كيرن" مقاطع فيديو تظهر الظاهرة نفسها في منطقة مسغاف التي يعيش فيها وهي بعيدة عن نتيفوت، مشيرا إلى أن خروج أسراب النحل في هذا التوقيت يكون بهدف تأسيس مستعمرات في موقع جديد.

وتتجاوز الحادثة بعدها البيئي لتأخذ طابعا رمزيا لدى بعض المتابعين، في ظل ارتباط جنوب إسرائيل المستمر بالأحداث الأمنية والعسكرية.

ويُقرأ ظهور أسراب النحل بهذا الشكل المفاجئ شعبيا كدلالة على حالة "عدم الاستقرار" المستمرة، أو كاستعارة تعكس واقعا مضطربا.

تعيش إسرائيل منذ أشهر على وقع تصعيد عسكري متعدد الجبهات، مع تكرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تنسب إلى حزب الله من الجبهة الشمالية، وإلى إيران بشكل مباشر أو عبر حلفائها في المنطقة.

وقد أدى هذا النمط من الهجمات إلى إدخال مناطق واسعة، خاصة في الشمال والجنوب، في حالة استنفار دائم.

هذا الواقع الأمني المستمر خلق حالة من القلق المزمن داخل المجتمع الإسرائيلي، إذ يعيش كثير من السكان في حالة "تحفز دائم"، مع تأثيرات نفسية تتراكم بمرور الوقت، خاصة لدى الأطفال وسكان المناطق الحدودية.