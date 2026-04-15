لبنان.. حزب الله يقصف مستوطنات عدة وإسرائيل تُنذر سكان جنوب الزهراني

أعلن حزب الله، اليوم الأربعاء، أنه تصدى بصاروخ أرض جو لطائرة حربية إسرائيلية في أجواء بلدة دبعال، كما قصف بدفعات صاروخية تجمعات للجيش الإسرائيلي في مدينة الخيام جنوبي لبنان، في إطار تصعيد ميداني متواصل.

كما أعلن حزب الله تنفيذ 19 هجوما صاروخيا، استهدفت 12 مستوطنة شمالي إسرائيل، وتجمعا عسكريا جنوبي لبنان.

وصباحا، قصف حزب الله بدفعات صاروخية مستوطنات دوفيف وشلومي ومتسوفا ويعرا وعفدون وكفار فراديم ونهاريا وشافي تسيون، كما ذكر أنه قصف مستوطنة كريات شمونة للمرة الثانية بدفعة صاروخية.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في 7 مواقع بالجليل الأعلى عقب رصد تسلل مسيّرة من لبنان، فيما أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة شخص بشظايا جراء هجوم صاروخي استهدف شمال إسرائيل.

وجدّد جيش الاحتلال الإسرائيلي إنذاره لسكان المناطق الواقعة جنوب نهر الزهراني في لبنان بإخلاء منازلهم فورا، تمهيدا لتنفيذ غارات في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في منشور له على إكس موجه لسكان المنطقة، "إن البقاء جنوب نهر الزهراني قد يعرّض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر"، موضحا أن الغارات مستمرة وأن الجيش "يعمل بقوة كبيرة في المنطقة".

ومنذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في لبنان في 2 مارس/آذار الماضي، وجّه جيش الاحتلال عشرات الإنذارات المماثلة لسكان جنوب لبنان.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، قُتل 14 شخصا منذ صباح اليوم إثر غارات إسرائيلية استهدفت قرى عدة في جنوب لبنان. ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، سقط 4 قتلى من عائلة واحدة في غارة استهدفت منزلا في قضاء النبطية، مشيرة إلى إغارة الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة النبطية الفوقا وطريق حبوش عربصاليم.

وتمكّن الدفاع المدني اللبناني، اليوم، من انتشال جثث 4 قتلى وسحب 3 جرحى جراء غارة شنها طيران الاحتلال على مجمع الخضرا في منطقة قدموس في قضاء صور، كما أغار على بلدتي ياطر وزبقين.

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، منذ 2 مارس/آذار الماضي، سلسلة غارات استهدفت العاصمة اللبنانية بيروت وضاحيتها الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه وشماله وجبل لبنان.