فيديو متداول عن نشاط استيطاني إسرائيلي جنوب لبنان.. ما حقيقته؟

تداولت حسابات على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر أعمال بناء واحتفالات، مرفقا بادعاء أنه يوثق قيام مستوطنين ببناء مستوطنة إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان، بالتزامن مع التوغل العسكري الإسرائيلي في المنطقة.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر منصات مختلفة، حيث أعيد نشره بصيغ متعددة توحي بأنه يوثق حدثا ميدانيا جديدا داخل الأراضي اللبنانية.

وأظهر التحقق من سياق الفيديو أن المشاهد لا علاقة لها بجنوب لبنان، إذ تعود هذه اللقطات إلى أعمال بناء في مشروع استيطاني إسرائيلي جديد يحمل اسم "إيميك دورون"، في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وتتطابق المشاهد المتداولة مع مواد مصورة أخرى توثق أعمال البناء نفسها في الموقع ذاته، مما ينفي ارتباطها بسياق التوغل العسكري في جنوب لبنان أو إنشاء مستوطنة جديدة هناك.

ويخوض حزب الله معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدد من المحاور بجنوب لبنان، في حين أفادت تقارير بأن اشتباكات عنيفة تدور في مدينة بنت جبيل، التي يسعى الجيش الإسرائيلي للسيطرة عليها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان مطلع الشهر الماضي، قُتل وأصيب عشرات الجنود الإسرائيليين في مواجهات مع مقاتلي حزب الله.