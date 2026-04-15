ثاني حادث خلال يومين.. مقتل 9 بإطلاق نار في مدرسة جنوبي تركيا

أعلن وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتشي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 9 أشخاص -بينهم 8 أطفال- جراء إطلاق نار في مدرسة بولاية كهرمان مرعش الواقعة جنوب شرقي البلاد.

وأوضح الوزير التركي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي من موقع الحدث، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة، مشيرا إلى أن 6 من المصابين في حالة صحية حرجة، مما يرفع المخاوف من احتمال زيادة عدد الوفيات.

دوافع "شخصية"

وحول ملابسات الهجوم وأهدافه، قال وزير الداخلية إن الواقعة حدثت بدافع "شخصي"، فيما أوضح الوالي مكرم أونلوير أن المنفذ وهو أحد طلبة المدرسة أتى إليها "حاملا أسلحة نعتقد أنها تعود لوالده -الشرطي المتقاعد- داخل حقيبته، ودخل صفّين وأطلق النار عشوائيا".

وأوضح الوالي أن الصفّين اللذين حصل فيهما إطلاق النار يضمّان تلاميذ يبلغون نحو 10 سنوات، وأفادت تقارير بأن المهاجم كان يدرس في المرحلة الثانوية بنفس المدرسة، وتم تحويله قبل فترة إلى نظام التعليم عن بعد، وهو ما رفضه، وكرد فعل على هذا القرار، قام بتنفيذ هجومه على المدرسة.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم واحد فقط من هجوم مسلح آخر نفذه أمس الثلاثاء فتى مسلح ببندقية صيد أوقع على إثره 16 جريحا في مدرسة ثانوية تقنية في ولاية أورفا جنوب شرقي البلاد، بينهم 10 طلاب وأربعة معلمين.

وهذا النوع من الهجمات نادر نسبيا في تركيا، على الرغم من تقديرات مؤسسات محلية تشير إلى وجود عشرات الملايين من الأسلحة المتداولة في البلاد، والتي يقع كثير منها خارج الإطار القانوني.