عقوبات أمريكية جديدة على كيانات وسفن إيرانية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الأربعاء فرض عقوبات جديدة تستهدف البنية التحتية لنقل النفط الإيراني، شملت أكثر من عشرين فردا وشركة وسفينة، في إطار تصعيد الضغوط على طهران.

وأوضحت الوزارة -في بيان- أن العقوبات تشمل شبكة مرتبطة برجل أعمال إيراني في مجال شحن النفط، هو محمد حسين شمخاني نجل علي شمخاني أحد أبرز الشخصيات في دوائر الأمن وصنع القرار النووي في إيران، والذي قُتل في الضربة الافتتاحية للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن بلاده "تمضي بقوة في استهداف النخب المرتبطة بالنظام -مثل عائلة شمخاني- والتي تسعى إلى تحقيق أرباح على حساب الشعب الإيراني".

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مساعٍ لتقويض شبكات تمويل النفط الإيرانية والحد من مواردها.

وفي السياق ذاته، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على المواطن الإيراني سيد نعيمائي بدر الدين موسوي متهمةً إياه بتمويل حزب الله اللبناني، إلى جانب ثلاث شركات قالت إنها مرتبطة بعمليات غسل أموال تتضمن بيع النفط الإيراني مقابل الذهب الفنزويلي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من العقوبات الأمريكية المتواصلة التي تستهدف قطاع النفط الإيراني وشبكات تمويله، في ظل توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.