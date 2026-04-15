24 ساعة من حصار إيران.. ماذا جرى في هرمز وكيف واجهته البحرية الأمريكية؟

عبرت أكثر من 20 سفينة تجارية مضيق هرمز خلال الساعات الـ24 الأولى، منذ دخول الحصار البحري الذي فرضه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على إيران حيّز التنفيذ مساء الاثنين، وفق ما أفادت به صحف أمريكية، في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن 6 سفن امتثلت للأوامر بالعودة إلى ميناء إيراني.

ومساء أمس الثلاثاء، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ما يزيد على 20 سفينة عبرت المضيق خلال الساعات الـ24 الماضية، في حين نقلت شبكة "سي إن إن" عن بيانات "مارين ترافيك" المتخصصة في تتبُّع السفن والمعلومات البحرية أن سفنا عدة عبرت الثلاثاء، بينها ناقلة نفط مملوكة لشركة خاضعة للعقوبات الأمريكية، وكذلك ناقلة نفط صينية.

وكان ترمب قد صرَّح عقب دخول الحصار البحري حيّز التنفيذ، يوم الاثنين، بأن 34 سفينة عبرت مضيق هرمز في اليوم السابق (الأحد)، مشيرا إلى أنه أعلى رقم منذ بدء ما وصفه بـ"الإغلاق المجنون" الذي فرضته إيران.

ووفق إحصاء لوكالة الأناضول نقلا عن "مارين ترافيك"، فقد جرى تسجيل عبور 55 سفينة تجارية المضيق بين 8 و12 أبريل/نيسان الجاري، وتبيَّن أن 29 منها كانت محمَّلة، في حين سُجلت أكثر حركة ازدحام في المضيق يوم السبت 11 أبريل/نيسان، حيث عبرت 14 سفينة.

وقبل الحرب، وتحديدا في الفترة بين 1 و27 فبراير/شباط الماضي، كان المعدَّل اليومي لعدد السفن التي تعبر المضيق 129 سفينة.

أمريكا تأمر 6 سفن بالعودة

في غضون ذلك، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية "أوقفنا حركة التجارة البحرية من إيران وإليها بالكامل خلال أقل من 36 ساعة".

وقال مسؤولون لصحيفة واشنطن بوست إن القوات البحرية الأمريكية لم تضطر إلى استخدام القوة العسكرية لإجبار 6 سفن على التراجع، مشيرين إلى أن الحصار يُنفَّذ "بهدوء وحزم".

وأوضح المسؤولون أن القوات تتمركز في خليج عُمان، وتنطلق منه لاعتراض سفن مغادرة لإيران.

وقال مسؤول أمريكي إن مدمرة تابعة للولايات المتحدة اعترضت، الثلاثاء، ناقلتَي نفط كانتا تحاولان مغادرة إيران وأمرتهما بالعودة، مضيفا أن السفينتين غادرتا ميناء تشابهار على خليج عُمان، وتواصلت معهما السفينة الحربية عبر الاتصالات اللاسلكية. ولم يتضح إن كانت المدمرة قد وجَّهت أي تحذيرات أخرى.

وأفاد المسؤول بأن الناقلتين كانتا من بين 6 سفن تجارية ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها امتثلت للأوامر "بالعودة إلى ميناء إيراني على خليج عمان".

وقالت القيادة المركزية إنه لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار منذ دخوله حيز التنفيذ.

وتؤكد المصادر الأميركية أن حصار الموانئ الإيرانية عملية كبيرة، إذ يشير الجيش الأمريكي إلى أن أكثر من 10 آلاف من جنوده يشاركون فيها بمن فيهم مشاة البحرية وقوات العمليات الخاصة، إلى جانب أكثر من 15 سفينة حربية وعشرات الطائرات، وفق "وول ستريت جورنال".

ويأمل ترمب أن يجبر الحصار إيران على قبول شروط واشنطن لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير/شباط الماضي، ومنها فتح مضيق هرمز.