شاهد.. حزب الله يطلق صاروخ كروز على موقع إسرائيلي

نشر حزب الله اللبناني، الثلاثاء، مقطعا مصورا يُظهر إطلاق صاروخ كروز على موقع عسكري إسرائيلي في الجليل الأعلى.

وبث الإعلام الحربي للحزب على تطبيق تليغرام لقطات تُظهر إطلاق الصاروخ، وقال بيان مرفق بالمقطع إن العملية استهدفت تجمعا لجنود إسرائيليين في موقع "مسغاف عام".

ووفق ما ورد في المقطع المصور، فإن إطلاق الصاروخ يعود إلى 24 مارس/الماضي. وسبق أن أعلن حزب الله استخدام "أسلحة نوعية" بينها صاروخ مضاد استهدف بارجة إسرائيلية.

كما أعلن حزب الله، الثلاثاء، تنفيذ سلسلة من العمليات شملت إطلاق سرب من المسيّرات على تجمُّع لجنود إسرائيليين في مستوطنة شلومي، وإطلاق رشقات صاروخية على مستوطنتَي أفيفيم ويرؤون.

وبالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام إسرايلية بسقوط مسيّرات أطلِقت من لبنان على مستوطنة نهاريا.

ويخوض حزب الله معارك ضارية مع قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في عدد من المحاور بجنوب لبنان، وأفادت تقارير بأن اشتباكات ضارية تدور حاليا في مدينة بنت جبيل التي يسعى الجيش الإسرائيلي لاحتلالها.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على لبنان مطلع الشهر الماضي، قُتل وأصيب عشرات الجنود الإسرائيليين في مواجهات مع مقاتلي حزب الله.